На Черноморском флоте проходит лётно-тактическое учение

Экипажи боевых самолётов выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям.

Сегодня на Черноморском флоте началось плановое летно-тактическое учение (ЛТУ) авиационных эскадрилий отдельного морского штурмового авиационного полка и смешанного авиационного полка морской авиации.

Экипажи боевых самолётов выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям.

Параллельно с ударной авиацией в полигонах боевой подготовки экипажи вертолётов и самолётов начали выполнение учебно-боевых задач по поиску и слежению за подводными лодками, авиационной поддержке береговых войск, доставке и высадке тактического десанта.

К учению привлекаются многофункциональные истребители Су-30СМ, истребители — бомбардировщики Су-24М, самолёты Бе-12, Ан-26, вертолёты Ми-8 и Ка-27 –— всего более 10 единиц из состава морской авиации Черноморского флота.