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СМИ: Саудовская Аравия пригрозила Катару из‐за С‐400
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СМИ: Саудовская Аравия пригрозила Катару из‐за С‐400 

360tv.ru 1 час назад
Саудовская Аравия готова провести военную операцию против Катара в случае закупки Дохой зенитно‐ракетных комплексов С‐400 у Москвы. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
По информации издания, власти Саудовской Аравии направили письмо с соответствующим заявлением президенту Франции Эммануэлю Макрону.
В документе выражается озабоченность Эр-Рияда переговорами России и Катара. Отмечается, что установка С-400 нарушит безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии и будет способствовать «эскалации» в регионе.
Также СМИ сообщило, что Эр-Рияд даже выразил готовность провести некую «военную акцию» в отношении Катара, если он решится обзавестись противоракетной обороной российского производства.
Турция рассматривает в качестве альтернативы российские истребители, если США не поставят ей истребители‐бомбардировщики F‐35. США остаются союзником Турции, с которым Анкара не хочет портить отношения. Однако, если Вашингтон на самом деле откажется от поставки самолетов F-35, которая была намечена по прежним договоренностям, то Турция будет искать альтернативы.
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