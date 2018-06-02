СМИ: Саудовская Аравия пригрозила Катару из‐за С‐400

Саудовская Аравия готова провести военную операцию против Катара в случае закупки Дохой зенитно‐ракетных комплексов С‐400 у Москвы . Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Эммануэлю Макрону. По информации издания, власти Саудовской Аравии направили письмо с соответствующим заявлением президенту Франции

В документе выражается озабоченность Эр-Рияда переговорами России и Катара. Отмечается, что установка С-400 нарушит безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии и будет способствовать «эскалации» в регионе.

Также СМИ сообщило, что Эр-Рияд даже выразил готовность провести некую «военную акцию» в отношении Катара, если он решится обзавестись противоракетной обороной российского производства.