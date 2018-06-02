В Западном военном округе построят пять арсеналов для хранения боеприпасов

ТОРОПЕЦ , ( Тверская область ), 2 июн — РИА Новости . Пять арсеналов для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов построят и введут в эксплуатацию на территории Западного военного округа (ЗВО) с 2018 до 2019 года, сообщил в субботу журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Катаполов.

Катаполов сопровождал заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова в его поездке в войска округа для проверки хода строительства объектов военной инфраструктуры.

"Что касается арсеналов хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, то еще два таких объекта до конца текущего года будут сделаны во Владимирской и Калининградской областях том виде, в котором здесь (в Торопце) на этом арсенале завершается строительство, а в следующем году мы завершим строительство еще двух арсеналов. Таким образом, всего в округе будет пять арсеналов, которые обеспечат хранение практически всех видов боеприпасов, необходимых войскам", — сказал командующий.