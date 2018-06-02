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Ночной кошмар НАТО: Россия может «влезть» в оборону альянса
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Миру грозит новая военная операция
Миру грозит новая военная операция

Ночной кошмар НАТО: Россия может «влезть» в оборону альянса 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Решение верхней палаты Конгресса США сделать невозможным поставку в Турцию сотни заказанных ею истребителей пятого поколения F-35 грозит обернуться очередным кошмаром для НАТО: Анкара может стать первым покупателем новейших российских истребителей Су-57. Российский истребитель пятого поколения — прямой конкурент американских истребителей-"невидимок", таких как F-22 и F-35.
Поставки Су-57 Турции — кошмарный сценарий для безопасности НАТО как с военной, так и с дипломатической точки зрения, пишет Business Insider. Еще одна угроза — уже согласованное приобретение Анкарой у России зенитных ракетных систем С-400. По словам генерал-лейтенанта ВВС США в отставке Дэвида Дептулы, страны НАТО «не хотят включать российские системы в свою сеть противовоздушной обороны»: результатом может стать утечка технологий и возможная компрометация преимуществ истребителей F-35 перед возможностями C-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США выполнять свои обязательства по поставке Анкаре истребителей F-35 и не заставлять Турцию «стучаться в другие двери».
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