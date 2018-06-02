В Западном округе 2018-2019 годах построят пять арсеналов боеприпасов

ТОРОПЕЦ , ( Тверская область ), 2 июня. / ТАСС /. Пять арсеналов для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов будет построено и введено в эксплуатацию на территории Западного военного округа в период с 2018 до 2019 год. Об этом сообщил в субботу журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Катаполов.

Он сопровождает замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова в поездке в войска округа для проверки хода строительства объектов военной инфраструктуры.

"Что касается арсеналов хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, то еще два таких объекта до конца текущего года будут сделаны во Владимирской и Калининградской областях в том виде, в котором здесь (в Торопце) на этом арсенале завершается строительство, а в следующем году мы завершим строительство еще двух арсеналов. Таким образом, всего в округе будет пять арсеналов, которые обеспечат хранение практически всех видов боеприпасов, необходимых войскам", — сказал командующий.