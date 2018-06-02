Современный военный корабль «Вышний волочек» заступил на службу

1 июня в Севастополе состоялись церемония и прием на Вооружение Черноморского флота новейшего малого ракетного корабля «Вышний волочек». Военный эксперт рассказал «ВМ» о его особенностях.

Малый ракетный корабль (МРК) был построен на судостроительном заводе в городе Зеленодольске Республика Татарстан ). Он является шестым серийным кораблем проекта 21631 «Буян-М». Его строительство началось 29 августа 2013 года. Первый спуск на воду был произведен через три года. Военный корабль имеет водоизмещение в 949 тонн. Он вооружен современной вертикальной пусковой установкой. На военном корабле длинной 74,1 метра могут нести службу до 36 человек.

— Мощное вооружение малого ракетного корабля способно наносить удары по вражеским объектам с помощью высокоточных крылатых ракет. Как известно, в оснастку входят пулеметные установки, а также зенитно-ракетное вооружение. Это значительно повышает боеспособность и защищенность судна, — рассказал «ВМ» Иван Плисов, эксперт по истории развития вооружения.

Эксперт также отметил, что корабли бывшего малого артиллерийского проекта отличаются топливными запасами, однако его строительство является более затратным.

— Данный корабль способен обходиться без дозаправки до десяти суток. Это делает его более мобильным. Но, учитывая дополнительное вооружение и современную защиту, они обходятся государству дороже прежних прототипов, — отметил эксперт.

Однако, по словам Плисова, современные МРК значительно облегчают контроль над морскими границами страны. Более того, срок их службы значительно увеличивается — в два раза.

— Чем больше таких кораблей будет находиться на службе Военно-морских сил, тем больше военных судов у нас будет оставаться на вооружении, поскольку длительная эксплуатация этих судов не заставит военных списывать их с вооружения более длительные сроки, — подвел итог эксперт.

«Вышний волочек», как и все корабли этой серии, будет осуществлять охрану и защиту экономической зоны страны.

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