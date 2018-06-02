Интенсивность боевой подготовки общевойсковой армии ЮВО в Ставропольском крае и на Кубани возросла на 7%

В зимнем периоде обучения на полигонах «Молькино», «Николо-Александровский», «Серноводский» было проведено свыше 20 тактических учений

В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае и на Кубани интенсивность занятий по боевой подготовке с выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб, вождением боевых машин в зимнем периоде обучения, увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В зимнем периоде обучения на полигонах «Молькино», «Николо-Александровский», «Серноводский» было проведено свыше 20 тактических учений, в том числе с привлечением вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 «Алигатор», Ми-28Н, около 2 тыс. занятий по огневой подготовке с выполнением стрельб из стрелкового оружия и более 500 занятий с применением вооружения боевых машин.

Во время проведения занятий по боевой подготовке на полигонах в Краснодарском крае Астраханской области зенитные ракетные подразделения успешно выполнили зачетные боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и успешно поразили цель ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

На полевых занятиях и лагерных сборах военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов регулярно отрабатывали ведение разведки с применением современных летательных комплексов.