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В Армении в зимнем периоде обучения беспилотники ЮВО провели в небе около 250 часов
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В Армении в зимнем периоде обучения беспилотники ЮВО провели в небе около 250 часов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
БЛА в Закавказье регулярно применяются в интересах командования военной базы, подразделений артиллерийской, химической и радиоразведки, связи, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Расчеты подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, перевыполнили план налетов в зимнем периоде обучения на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Беспилотные летательные аппараты ЮВО в Закавказье регулярно применяются в интересах командования военной базы, подразделений артиллерийской, химической и радио — разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Также беспилотная авиация соединения применялась для выполнения контроля действий военнослужащих на занятиях по боевой подготовке днем и ночью, при проведении тактических и тактико-специальных учений, в ходе сопровождения автомобильных и бронетанковых колонн и корректировки огня штатными выстрелами из артиллерийских орудий и танков.
В учебном периоде обучения 2017-2018 годов самолеты подразделения БЛА пролетели около 25 тыс. км и провели в небе над высокогорными полигонами «Камхуд», «Алагяз», «Баграмян» и «Памбак» около 250 часов.
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