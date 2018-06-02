В Армении в зимнем периоде обучения беспилотники ЮВО провели в небе около 250 часов

БЛА в Закавказье регулярно применяются в интересах командования военной базы, подразделений артиллерийской, химической и радиоразведки, связи, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Расчеты подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении , перевыполнили план налетов в зимнем периоде обучения на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Беспилотные летательные аппараты ЮВО в Закавказье регулярно применяются в интересах командования военной базы, подразделений артиллерийской, химической и радио — разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Также беспилотная авиация соединения применялась для выполнения контроля действий военнослужащих на занятиях по боевой подготовке днем и ночью, при проведении тактических и тактико-специальных учений, в ходе сопровождения автомобильных и бронетанковых колонн и корректировки огня штатными выстрелами из артиллерийских орудий и танков.

В учебном периоде обучения 2017-2018 годов самолеты подразделения БЛА пролетели около 25 тыс. км и провели в небе над высокогорными полигонами «Камхуд», «Алагяз», «Баграмян» и «Памбак» около 250 часов.