В Минобороны раскрыли данные о возводимом под Тверью арсенале ракет и боеприпасов

Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность.

По его словам, арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Булгаков отметил, что полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн.

Как сообщил заместитель министра обороны, реализация программы строительства арсенала позволит в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки укрыть боеприпасы. А также будет способствовать устранению перегруза на имеющихся объектах хранения.

Булгаков добавил, что на территории арсенала удастся предельно минимизировать возможность терактов и в районе хранения качественно улучшить экологическую обстановку.

Он подчеркнул, что будет создана система хранения вооружения, которая отвечает высочайшим мировым стандартам.