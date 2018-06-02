Ещё
В Минобороны раскрыли данные о возводимом под Тверью арсенале ракет и боеприпасов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

В Минобороны раскрыли данные о возводимом под Тверью арсенале ракет и боеприпасов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность.
Арсенал комплексного хранения боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ, который строят в городе Торопце Тверской области, соответствует высочайшим мировым стандартам. Об этом рассказал заместитель главы минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает РИА Новости.
По его словам, арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Булгаков отметил, что полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн.
Как сообщил заместитель министра обороны, реализация программы строительства арсенала позволит в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки укрыть боеприпасы. А также будет способствовать устранению перегруза на имеющихся объектах хранения.
Булгаков добавил, что на территории арсенала удастся предельно минимизировать возможность терактов и в районе хранения качественно улучшить экологическую обстановку.
Он подчеркнул, что будет создана система хранения вооружения, которая отвечает высочайшим мировым стандартам.
ТК «Звезда»: последние новости
Мэттис заявил о желании США сотрудничать с РФ и Китаем Командующий войсками ЦВО Александр Лапин: «Опыт реальных боевых действий - это лучшее в деле подготовки военнослужащего» Малайзия объявила о невиновности России в крушении MH 17
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе произошло новое ЧП123
Путин — Кадырову: «Плохо работаете»285
Три страны решат судьбу нефти48
«Вел себя как настоящий бандит»24
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО125
Видео
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
12:15
Кабмин нашел решение проблемы с бензином
Экономика Рынки
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
00:45
Турецкий дворник спас женщину от избиения мужем
Происшествия Ближний Восток
01:05
США нанесли новый авиаудар в Сирии
Происшествия Ближний Восток
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение