В Минобороны раскрыли данные о возводимом под Тверью арсенале ракет и боеприпасов 

Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность.
Арсенал комплексного хранения боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ, который строят в городе Торопце Тверской области, соответствует высочайшим мировым стандартам. Об этом рассказал заместитель главы минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает РИА Новости.
По его словам, арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Булгаков отметил, что полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн.
Как сообщил заместитель министра обороны, реализация программы строительства арсенала позволит в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки укрыть боеприпасы. А также будет способствовать устранению перегруза на имеющихся объектах хранения.
Булгаков добавил, что на территории арсенала удастся предельно минимизировать возможность терактов и в районе хранения качественно улучшить экологическую обстановку.
Он подчеркнул, что будет создана система хранения вооружения, которая отвечает высочайшим мировым стандартам.