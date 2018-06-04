В МИД Турции рассказали о причине напряженности в отношениях с США

По словам Чавушоглу, напряженность в отношениях между странами существует.

"Однако не стоит забывать, что Турция еще до контракта с Россией обсуждала тему закупок систем ПВО со своим союзником — США . Вашингтон отказался нам их продать. Тогда нам пришлось начать переговоры с Россией", — объяснил Чавушоглу.

Он добавил, что, если в настоящее время США готовы продать турецкой стороне такие системы, Турция их приобретет.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция может приобрети российские истребители, если американская сторона не осуществит поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.