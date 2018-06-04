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В МИД Турции рассказали о причине напряженности в отношениях с США
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В МИД Турции рассказали о причине напряженности в отношениях с США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Umit Bektas/Reuters
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу рассказал о напряженности в турецко-американских отношениях, связанной с закупкой страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передает Anadolu.
По словам Чавушоглу, напряженность в отношениях между странами существует.
"Однако не стоит забывать, что Турция еще до контракта с Россией обсуждала тему закупок систем ПВО со своим союзником — США. Вашингтон отказался нам их продать. Тогда нам пришлось начать переговоры с Россией", — объяснил Чавушоглу.
Он добавил, что, если в настоящее время США готовы продать турецкой стороне такие системы, Турция их приобретет.
Ранее Чавушоглу заявил, что Турция может приобрети российские истребители, если американская сторона не осуществит поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
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