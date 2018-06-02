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Британские военные инспекторы проведут проверку в Белоруссии
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Британские военные инспекторы проведут проверку в Белоруссии 

RT на русском 1 час назад
В Белоруссии с 4 по 7 июня проведут проверку военные инспекторы из Великобритании.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Белоруссии.
«В период с 4 по 7 июня в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на территории Республики Беларусь будет находиться инспекционная группа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, инспекторы посетят воинскую часть по их выбору и проверят соответствие наличия на объекте ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их заявленному количеству.
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