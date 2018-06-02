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Ракеты и боеприпасы, которые будут храниться в новом арсенале в Тверской области, будут защищены по мировым стандартам
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Ракеты и боеприпасы, которые будут храниться в новом арсенале в Тверской области, будут защищены по мировым стандартам 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, строительство арсенала позволит устранить существующий ныне перегруз на имеющихся объектах хранения.
Строящийся в городе Торопец Тверской области арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов отвечает самым высоким мировым стандартам. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков в субботу журналистам.
«Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн», — сказал замглавы военного ведомства в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа для проверки хода строительства объектов военной инфраструктуры.
По его словам, реализация программы строительства арсенала «позволит укрыть ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки, устранить существующий ныне перегруз на имеющихся объектах хранения, предельно минимизировать возможность террористических актов на территории арсенала и качественно улучшить экологическую обстановку в районе хранения».
Дмитрий Булгаков отметил, что выполнение всего этого комплекса мероприятий создаст систему хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, «отвечающую самым высоким мировым стандартам».
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