Новая секретная супербомба Пентагона 

Американцы провели глубокую модернизацию самой мощной неядерной бомбы в мире. Теперь в арсенале Пентагона появилось оружие, способное в считанные минуты разметать по воздуху любой, даже максимально укрепленный бункер.
Специалисты доработали GBU-57, серьезно улучшив ее характеристики, благодаря которым она эффективно поражает тяжелобронированные цели и цели, заложенные на большой глубине.
Соответственно, увеличился и вес бомбы. Теперь GBU-57 весит более 13,6 тонн — перевозить такую махину могут только тяжелые бомбардировщики В-2.
Точных технических данных обновленного снаряда никто, само собой, публиковать не будет. Известно лишь, что модернизация проводилась специально для того, чтобы США имели возможность нанести точечный неядерный удар по ядерным объектам Северной Кореи.