Новая секретная супербомба Пентагона

Американцы провели глубокую модернизацию самой мощной неядерной бомбы в мире. Теперь в арсенале Пентагона появилось оружие, способное в считанные минуты разметать по воздуху любой, даже максимально укрепленный бункер.

Специалисты доработали GBU-57, серьезно улучшив ее характеристики, благодаря которым она эффективно поражает тяжелобронированные цели и цели, заложенные на большой глубине.

Соответственно, увеличился и вес бомбы. Теперь GBU-57 весит более 13,6 тонн — перевозить такую махину могут только тяжелые бомбардировщики В-2.