Ещё
Новая секретная супербомба Пентагона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Донбассе произошло новое ЧП
В Донбассе произошло новое ЧП

Новая секретная супербомба Пентагона 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Американцы провели глубокую модернизацию самой мощной неядерной бомбы в мире. Теперь в арсенале Пентагона появилось оружие, способное в считанные минуты разметать по воздуху любой, даже максимально укрепленный бункер.
Специалисты доработали GBU-57, серьезно улучшив ее характеристики, благодаря которым она эффективно поражает тяжелобронированные цели и цели, заложенные на большой глубине.
Соответственно, увеличился и вес бомбы. Теперь GBU-57 весит более 13,6 тонн — перевозить такую махину могут только тяжелые бомбардировщики В-2.
Точных технических данных обновленного снаряда никто, само собой, публиковать не будет. Известно лишь, что модернизация проводилась специально для того, чтобы США имели возможность нанести точечный неядерный удар по ядерным объектам Северной Кореи.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин — Кадырову: «Плохо работаете»193
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО48
США нанесли новый авиаудар в Сирии49
ФСБ задержала убийцу Деда Хасана27
«Живёт без связи в кишлаке»: история «ожившего» советского летчика24
Видео
06:26
«Они хотят слишком много»: когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
01:05
США нанесли новый авиаудар в Сирии
Происшествия Ближний Восток
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение