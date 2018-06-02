Политолог: Размещение российского контингента в Беларуси только обсуждается

Белорусский политолог заявил НСН, что не факт, что этот вопрос решится в пользу сторонников российского военного присутствия в республике.

Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН призвал не делать поспешных выводов из слов главы внешнеполитического ведомства, поскольку оно только положило начало переговорному процессу.

«Пока это только декларация. Это длительный переговорный процесс. Прошлый раунд переговоров о размещении российского контингента не принёс желаемого результата для тех, кто хотел видеть эту базу на территории Беларуси. Что будет сейчас, посмотрим. На сегодняшний день это только декларация, и нельзя её воспринимать как официальное поручение или договорённость сторон. Впереди высший госсовет союзного государства, и я думаю, что военно-стратегические вопросы будут в приоритете на обсуждении Лукашенко и Путина», — заметил Шпаковский.

По его словам, военные из России и так в достаточной степени присутствуют в Беларуси. Там находится два российских военных объекта: один направлен на предупреждение о ракетном нападении, второй задействован в управлении флотом на Балтике. Общее число российских военнослужащих — более двух тысяч, добавил эксперт.

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Усиление американского военного присутствия в Польше вполне вписывается в общемировой тренд, который задали США, отметил собеседник НСН. Естественно, что Минск не устраивает эта потенциальная угроза, которая может над ней нависнуть из-за дружеских отношений с Россией.

«Что касается ситуации с Польшей, то понятно, что на её территории усиливается американское военное присутствие. США ведут такую политику, которую можно охарактеризовать, как торговлю безопасностью. Создаются в различных точках Земного шара конфликты, во многом искусственно, после чего государства начинают обращаться к США за защитой. Так было и на Корейском полуострове, когда были обострены донельзя отношения с северокорейцами, американцы продали оружие Южной Корее . То же самое происходит и в Восточной Европе. Поляки, литовцы, латыши соревнуются буквально между собой за право разместить у себя американский воинский контингент. То, что мы видим в Польше, а это не только размещение военных, но и программа модернизации польской армии, даёт Беларуси почувствовать для себя угрозы и риски. Потому что понятно, что потенциальным противником государства НАТО в Восточной Европе воспринимают Россию и союзную ей Беларусь. Конечно, мы заинтересованы в получении вооружения от РФ, и может идти речь и о размещении войск. Но пока это вопрос переговоров», — напомнил Шпаковский.

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