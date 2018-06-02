Политолог: Размещение российского контингента в Беларуси только обсуждается 

Белорусский политолог заявил НСН, что не факт, что этот вопрос решится в пользу сторонников российского военного присутствия в республике.
Белоруссия может пойти на размещение на своей территории российской военной базы, если Польша даст согласие на постоянное военное присутствие США на своей земле. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, пишет «Взгляд».
Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН призвал не делать поспешных выводов из слов главы внешнеполитического ведомства, поскольку оно только положило начало переговорному процессу.
«Пока это только декларация. Это длительный переговорный процесс. Прошлый раунд переговоров о размещении российского контингента не принёс желаемого результата для тех, кто хотел видеть эту базу на территории Беларуси. Что будет сейчас, посмотрим. На сегодняшний день это только декларация, и нельзя её воспринимать как официальное поручение или договорённость сторон. Впереди высший госсовет союзного государства, и я думаю, что военно-стратегические вопросы будут в приоритете на обсуждении Лукашенко и Путина», — заметил Шпаковский.
По его словам, военные из России и так в достаточной степени присутствуют в Беларуси. Там находится два российских военных объекта: один направлен на предупреждение о ракетном нападении, второй задействован в управлении флотом на Балтике. Общее число российских военнослужащих — более двух тысяч, добавил эксперт.
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Усиление американского военного присутствия в Польше вполне вписывается в общемировой тренд, который задали США, отметил собеседник НСН. Естественно, что Минск не устраивает эта потенциальная угроза, которая может над ней нависнуть из-за дружеских отношений с Россией.
«Что касается ситуации с Польшей, то понятно, что на её территории усиливается американское военное присутствие. США ведут такую политику, которую можно охарактеризовать, как торговлю безопасностью. Создаются в различных точках Земного шара конфликты, во многом искусственно, после чего государства начинают обращаться к США за защитой. Так было и на Корейском полуострове, когда были обострены донельзя отношения с северокорейцами, американцы продали оружие Южной Корее. То же самое происходит и в Восточной Европе. Поляки, литовцы, латыши соревнуются буквально между собой за право разместить у себя американский воинский контингент. То, что мы видим в Польше, а это не только размещение военных, но и программа модернизации польской армии, даёт Беларуси почувствовать для себя угрозы и риски. Потому что понятно, что потенциальным противником государства НАТО в Восточной Европе воспринимают Россию и союзную ей Беларусь. Конечно, мы заинтересованы в получении вооружения от РФ, и может идти речь и о размещении войск. Но пока это вопрос переговоров», — напомнил Шпаковский.
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Гораздо полезней для Минска, отметил в заключение эксперт, было бы достичь договорённостей для получения из России новейших образцов вооружения. Добавим, что, говоря о потенциальном размещении российской базы, глава МИД Баларуси отметил, что Минск хочет сохранить хорошие отношения и с Москвой, и с Западом. Также в интересах Беларуси уменьшить напряжение, которое, безусловно, увеличится после размещения американских военных в Польше.