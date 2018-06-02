Зачем русские продают свои С-400

В ходе своего турне по странам Юго-Восточной Азии, Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что интерес к поставкам ЗРК «Триумф» С-400 проявили представители ряда государств Ближнего Востока и Азии. Помимо Вьетнама , где и было сделано заявление, интерес к покупкам зенитно-ракетных комплексов проявляют в Индии

По словам министра, ни одна встреча с зарубежными коллегами по всему миру не обходится без обсуждения вопросов приобретения данного оружия. С-400 является уникальным оборонным комплексом и представляет на сегодняшний день самый совершенный российский ЗРК, состоящий из командного пункта и нескольких пусковых установок, способных обстреливать одновременно до 6 объектов.

С-400 способен атаковать как наземные объекты противника, так и его авиацию, ракеты на расстоянии до 400 километров, на высоте от 5 метров до 30 километров. Продажа подобного оружия является нетривиальным событием и всегда имеет под собой политическую подоплеку.

Кому продаём

Первым покупателем комплексов С-400 «Триумф» в 2014 году стал Китай . С самого начала интерес к данному оружию был огромным, однако, российская военная промышленность в лице ВКО «Алмаз-Антей», в первую очередь, ориентирована на заказы Министерства обороны России . А оно в последние годы оснастило комплексами С-400 объекты в Крыму и военные базы России в Сирии . Даже с учётом расширения производства и мощностей оборонных предприятий, поставлять комплекс сразу в несколько стран сложно.

Следующей страной, с которой был заключён контракт на поставку комплексов С-400, стала Турция . Соглашение между Россией и Турцией было подписано в декабре 2017 года и вызывает у многих экспертов вопросы, так как Турция, на данный момент все ещё член НАТО

Учитывая, что в ходе визита во Вьетнам глава оборонного ведомства России встречался с президентом страны Чан Дай Куангом и они обсуждали подготовку плана сотрудничества в военной сфере на три ближайших года, а также планы проведения совместных учений, можно допустить что именно Вьетнам входит в число тех, государств Юго-Восточной Азии, с которыми ведутся переговоры о будущих поставках комплекса.

Чуть больше нам известно о переговорах по поставке С-400 Индии. Так, в публикации в Times of India, со ссылкой на источник в министерстве обороны Индии, сообщалось, что переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов вступили в финальную фазу и контракт может быть заключён в ближайшем году.

Ранее, в конце декабря 2017 года вице-премьер Дмитрий Рогозин подтверждал отечественным СМИ информацию, о том, что контракт на поставку С-400 Индии может быть подписан в ближайшее время.

Цена вопроса

Говоря о чисто коммерческой стороне вопроса, стоит отметить, что в случае с поставками в Китай, речь может идти о цене в 2 миллиарда долларов за 4 дивизиона комплекса. В ряде зарубежных СМИ называется примерная стоимость одного дивизиона С-400 в 500 миллионов долларов.

Турции четыре дивизиона С-400, по словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, были проданы за 2,5 миллиарда долларов. В случае с Индией, источники местных СМИ называют сумму на поставку 5 дивизионов уже в 5,5 миллиардов долларов.

В учёт финансовых выгод от подобного экспорта вооружений нужно отнести практически гарантированное обслуживание комплексов в будущем и общую привязку оборонных систем государств-покупателей к продукции российского ВПК, что предполагает новые контракты.

Политический аспект экспорта С-400 С-400 — это, в первую очередь, оборонный комплекс, но учитывая его возможности, стоимость, секретность технологий, ограниченное количество, каждое решение по продаже данных систем ЗРК, так или иначе, является политическим.

Несмотря на то, что ни одну из названных стран нельзя назвать 100-процентным гарантированным союзником России (а даже если можно было бы, то только на данный момент в виду постоянных изменений мировой политики), Китай, Индия, Турция, Вьетнам в настоящий момент являются нашими важными партнёрами.

Несмотря на то, что в случае с Турцией, все ещё состоящей в НАТО, есть риск, что при смене руководства страны или при очередном политическом кульбите Эрдогана, эта страна может оказаться в числе не самых дружественных государств, на нынешнем этапе, укрепление отношений между нашими странами имеет все шансы на успех.

У России впервые за долгие десятилетия появился шанс переориентировать Турцию и добиться её выхода из структур, подконтрольных США . Заключение контракта на поставку С-400 пришлось как раз на время улучшения отношений двух стран.

В случае с Китаем заключение контракта в 2014 году совпало с началом серьезной политической линии на укрепление связей с государствами Востока. По отношению к Китаю, опасения у экспертов вызваны не столько какими-то политическими неожиданностями со стороны китайского руководства, сколько потенциальной возможностью копирования нашего оружия.

Что же касается Индии и Вьетнама, то это давние партнёры России, которые даже теоретически с трудом могут рассматриваться как будущие возможные противники. В географии действующих и потенциальных сделок по поставкам оружия мы видим чёткую привязанность к государствам Евразии, хорошие отношения с которыми для России особенно важны и многие из которых могут потенциально стать нашими союзниками.

Экспорт ЗРК С-400 это не только коммерчески выгодное предприятие, но и важная составляющая стратегии российского государства по выстраиванию и укреплению союзов с государствами Евразийского континента, по созданию и обеспечению континентальной системы безопасности, которая в будущем позволит существенно ослабить позиции в Евразии действующего мирового гегемона в лице США.

Возможность потеснить продукцию ВПК США и стран НАТО даже среди стран блока, действующих и бывших союзников США, крайне важна не только для российской экономики, но и позволит постепенно ослаблять влияние государств Запада в Евразии.