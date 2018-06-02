Эрдоган призвал США выполнять обязательства по поставкам F-35

АНКАРА , 2 июн — РИА Новости . Президент Турции Тайип Эрдоган призвал США выполнять свои обязательства в рамках соглашения на поставку в Турцию американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и не заставлять Анкару «стучаться в другие двери».

"Мы говорим, что США наш стратегический партнер. Но стратегический партнер не должен предлагать нам стучаться в другие двери. Нас не интересует, что сказал сенат. Нас интересует только одно (поставки F-35 — ред.)… Я обсуждал этот вопрос с президентом США. Также он обсуждался на переговорах делегаций. Если мы стратегические партнеры, то США не должны допускать в этом вопросе каких-либо юридических ошибок", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитно-ракетным коммлксам (ЗРК) С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.