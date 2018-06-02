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Американские военные взорвут Boeing 777 в воздухе
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Американские военные взорвут Boeing 777 в воздухе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На проведение испытания армия США потратили 1,5 миллиона долларов.
Американская армия наняла частного подрядчика для перевозки старой модели авиалайнера Boeing 777 из Саудовской Аравии в США для того, чтобы взорвать его. Об этом сообщает американское издание The Drive.
По данным издания, подобное решение было принято, чтобы посмотреть, как самолет будет «вести в себя» в случае террористической атаки или любой другой угрозы взрыва.
Эксперимент проведется на испытательном полигоне Абердина, в штате Мэриленд. Американские военные уже заключили контракт на приобретение лайнера с Clear Sky Aviation LLC на сумму полтора миллиона долларов.
Отмечается, что самолет будет задействован исключительно для проведения деструктивного испытания. Использование лайнера или его отдельных деталей в любых других целях исключается.
Все необходимые документы уже были переданы в Министерство национальной безопасности.
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