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Отряд кораблей Войск и сил на Северо-востоке России выполняет межбазовый переход с Камчатки во Владивосток
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Отряд кораблей Войск и сил на Северо-востоке России выполняет межбазовый переход с Камчатки во Владивосток 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Малые противолодочные корабли и малые ракетные корабли проведут тренировки по связи, совместному тактическому маневрированию, осуществят поиск подводных лодок условного противника.
Отряд боевых кораблей соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России приступил к выполнению задач межбазового перехода из Петропавловска-Камчатского во Владивосток.
Малые противолодочные корабли МПК-82, МПК-107 и малые ракетные корабли «Иней» и «Разлив» в составе двух корабельных тактических групп во время перехода проведут тренировки по связи, совместному тактическому маневрированию, осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают взаимодействие между кораблями при отражении ударов средств воздушного нападения противника и проведут встречный морской бой.
Во Владивостоке корабли примут участие в учении с силами главной базы флота.
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