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Канада пожаловалась в ВТО на новые пошлины США
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Канада пожаловалась в ВТО на новые пошлины США 

Газета.Ru 2 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщает CNBC.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что односторонние пошлины США введены под ложным предлогом.
" [Пошлины] противоречат международным обязательствам Соединенных Штатов и правилам ВТО", — отметила министр.
По словам Фриланд, Оттава будет тесно работать с Евросоюзом, совместно выступая против такого решения Вашингтона.
Ранее США объявили, что с 1 июня вводят пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза.
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