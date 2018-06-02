Канада пожаловалась в ВТО на новые пошлины США 

Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщает CNBC.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что односторонние пошлины США введены под ложным предлогом.
" [Пошлины] противоречат международным обязательствам Соединенных Штатов и правилам ВТО", — отметила министр.
По словам Фриланд, Оттава будет тесно работать с Евросоюзом, совместно выступая против такого решения Вашингтона.
Ранее США объявили, что с 1 июня вводят пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза.