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Канада обратилась в ВТО из-за карательных тарифов США
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Канада обратилась в ВТО по поводу введения США пошлин на металлы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Правительство Канады обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом в пятницу сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.
"Помимо вчерашних ответных мер правительство Канады сегодня обратилось в ВТО для консультаций в связи с введением США карательных тарифов на импорт стали и алюминия из Канады", — сказала она.
В четверг министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% — на алюминий. Он напомнил, что США объявили о введении таких пошлин в отношении ряда стран 23 марта. Тогда же президент США Дональд Трамп временно вывел до полуночи 31 мая из-под действия пошлин Южную Корею, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз, Канаду и Мексику.
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