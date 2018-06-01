США заявили о «грозном» российском оружии

Строительство подлодок «Хаски» могут заложить в государственную программу вооружения на 2018-2025 годы.

Западные страны, как стало известно, озабочены планами России по разработке гиперзвукового оружия.

Так, российские военные намерены оснастить штурмовые подводные лодки класса «Хаски» гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

По ожиданиям экспертов, «Хаски» будет подводной лодкой пятого поколения, которая предстанет в трех вариантах. Базовая модель подлодки будет весить 8-9 тысяч тонн, а ее оснастят минами и торпедами.

Как пишет « Парламентская газета », ракета под название «Циркон», способная разгоняться до шести махов, пугает западные военно-морские силы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ