Полёт Пауэрса и другие вещи, которые едва не привели к войне СССР и США

11 августа 1984 года Рональд Рейган в радиообращении к американцам вдруг заявил " Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут". Это был не единственный раз, когда мир оказался на пороге Третьей мировой.

Полёт Пауэрса

1 мая 1960 года Фрэнсис Пауэрс, американский летчик и агент ЦРУ совершал привычный для себя разведывательный полёт. Его целью была фотосъемка промышленных и военных объектов на территории Советского Союза, а также запись сигналов радиолокационных станций. Ничто не предвещало беды. Это был не первый подобный полёт для Пауэрса, но в День Труда советские пограничники не зевали. По самолёту Пауэрса было выпущено целых 8 ракет, одна из которых сбила советский самолёт, пущенный на перехват американского шпиона. На высоте десяти километров Пауэрс катапультировался и благополучно спустился на землю, где был схвачен бдительными местными жителями. Эйзенхауэр, узнав о случившемся, заявил, что самолёт заблудился во время исполнения метеорологического задания, но специальная аппаратура Пауэрса, как и данные им показания показали абсурдность заявления президента США . По решению суда американского разведчика приговорили к 10 годам заключения, через 2 года Пауэурса обменяли на Рудольфа Абеля . Инцидент с Пауэрсом серьезно обострил отношения стран-участниц Холодной войны и ускорил приход Берлинского и Карибского кризисов.

Карибский кризис

С Карибским кризисом история известная. Советские люди и кубинцы — братья навек. Наши ракеты на Кубе очень напрягли американцев. По официальным советским данным, янки начали первыми: США разместили в Турции ракеты средней дальности «Юпитер», которые вполне себе реально угрожали как промышленным центрам, так и столице СССР. Почти два месяца мир находился на грани войны, но война, война разведывательной авиации не прекращалась на всем протяжении «кризиса». Разрешили миром: СССР убрал ракеты с Куба, США сняли блокаду и обещали не проявлять агрессии в отношении «страны Фиделя».

"Глюк" системы

9 ноября 1979 года в США трубили тревогу, обнаружив массовый запуск ракет с территории противника, была дана команда готовиться к немедленному ответному удару. Стали взлетать самолеты-перехватчики, даже президентский самолет был подготовлен к эвакуации первого лица государства. Тревога продлилась шесть минут — потом оказалось, что по ошибке вставили в компьютер комплекса Шайенн пленку с тренировочным заданием.

Отметим, что этот эпизод был не единственным случаем «глюка» системы оповещения. Ядерная война была ближе, чем мы можем представить.

Случай с корейским боингом

1 сентября 1983 года в небе над Сахалином при пролёте над территорией СССР был сбит южнокорейский «Боинг-747». На борту находилось 269 пассажиров. Этот инцидент по праву считается одним из самых загадочных в истории гражданской авиации. Спустя пару дней Советский Союз официально признал, что его силы ПВО сбили самолет, нарушивший советское воздушное пространство, не реагировавший на предупреждения. Президент США Рональд Рейган, узнав о гибели южнокорейского лайнера, назвал инцидент «преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто», а СССР в устах президента Америки оказался «Империей зла».

Ложное предупреджение

26 сентября 1983 года СССР получил ложное предупреждение об атаке со стороны США. Спутник передал сообщение о запуске нескольких ракет с континентальной части США. Но радарное наблюдение не могло подтвердить этого, так как «ракеты» находились ещё слишком далеко. Возможно, советское военное руководство не дало команды на нанесение ответного ядерного удара, так как считалось, что нападение США должно иметь массированный характер, чтобы вывести из строя советские командные пункты и уничтожить большую часть ядерного потенциала страны, а запуск всего лишь нескольких ракет не укладывался в эту картину. Как бы там ни было, но решение полковника Станислава Петрова о признании угрозы ложной спасло мир.

Радиообращение Рейгана

11 августа 1984 года Рональд Рейган готовился к субботнему радиообращению к американцам. Проводя проверку микрофона перед выступлением, Рейган «пошутил», сказав: " Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут".

Шутка стала достоянием человечества. Официальная реакция СССР была достаточно резкой и последовала в виде заявления ТАСС :"ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества".

Шутка Хрущева