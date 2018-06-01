Куба и США восстановили прямое почтовое сообщение

ГАВАНА, 1 июня. / ТАСС /. Прямое почтовое сообщение между Кубой США , не осуществлявшееся на протяжении нескольких десятилетий, восстановлено. Об этом сообщила в пятницу государственная компания «Почта Кубы».

Канаду. Прямой обмен почтовой корреспонденцией между двумя странами был приостановлен в 1968 году после того, как в одной из посылок, отправленных в Гавану из Нью-Йорка , взорвалась бомба. С тех пор почтовое сообщение между США и Кубой осуществлялось только через третьи страны, в основном через Мексику

В марте 2016 года прямой обмен корреспонденцией между двумя странами был восстановлен в пилотном режиме в рамках процесса нормализации отношений, запущенного Гаваной и Вашингтоном в конце 2014 года. Письма и посылки доставлялись чартерными рейсами американской авиакомпании IBC Airways.

Теперь же, по окончании пилотного проекта, почтовое сообщение между Кубой и США стало осуществляться посредством регулярных коммерческих рейсов.

Численность кубинской диаспоры в США составляет порядка 2 млн человек. Выходцы из карибской страны проживают в основном в штате Флорида.