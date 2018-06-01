Зенитные ракетные системы «Триумф» и «Фаворит» в Поволжье переведены на летний режим эксплуатации

Для этого в парках были развернуты пункты, где военнослужащие выполняли работы по рихтовочным работам и покраске, ремонту электрооборудования, замене расходных материалов и масел после зимы.

Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», ОТРК «Искандер» воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, переведены на летний режим эксплуатации.

Всего военнослужащие перевели на летний режим эксплуатации более 6 тысяч единиц военной и специальной техники.

В ходе мероприятий в парках были развернуты пункты, где военнослужащие выполняли работы по рихтовочным работам и покраске, ремонту электрического оборудования, замене расходных материалов и масел после зимнего сезона эксплуатации.

К выполнению технических операций привлекались водители, механики-водители боевых машин и профильные специалисты.