Заявления, что самолет над Донбассом сбили россияне — это провокация

Провокация, нацеленная против россиян, или, возможно, попытка устранить Владимира Путина . Так аналитик Ярослав Штефец (Jaroslav Štefec) объясняет катастрофу гражданского самолета МН17, произошедшую в 2014 году на Восточной Украине. «По-настоящему достоверных доказательств запуска ракеты с территории близ Снежного, как о том доложила комиссия, нет, или они неубедительны, а зачастую противоречивы», — так в интервью порталу Parlamentní listy.cz Штефец критически комментирует официальные данные международной следственной группы, которая выясняла причины крушения рейса МН17 Малазийских авиалиний на Восточной Украине. Согласно докладу группы, самолет с 298 пассажирами на борту был сбит ракетой зенитной системы «Бук» российского производства, привезенной из России . Корреспондент Parlamentní listy.cz спросил у Штефеца, почему он не верит официальной западной версии трагедии, произошедшей в 2014 году. Аналитик привел аргументы против официальной версии, а также рассказал технические подробности.

Parlamentní listy.cz: На прошлой неделе в зарубежных СМИ появилась информация о том, что международная группа, которая занимается расследованием крушения малазийского самолета МН17 на Украине , заявила о том, что Москва несет ответственность за произошедшее. На пресс-конференции члены группы представили журналистам доказательства, из которых следует: зенитный ракетный комплекс «Бук», который сбил самолет, был доставлен на восток Украины из России, а после крушения МН17 снова пересек границу. Что Вы об этом думаете?

Ярослав Штефец: В последние годы уже стало нормой, что не только в авторитетных зарубежных СМИ, но и даже в заявлениях высокопоставленных политиков ведущих стран ЕС появляется информация, правдивость которой, мягко скажем, сомнительна. Достаточно вспомнить заявления Тони Блэра о химическом оружии в Ираке , «точную информацию» британского премьера Терезы Мэй об отравлении отца и дочери Скрипалей «Новичком» или сомнительное видео, которое президент Франции Макрон в социальных сетях выдавал за «секретное и неопровержимое доказательство» химической атаки в сирийской Думе . Все это провоцировало глубочайшие кризисы в международных отношениях. После слов Блэра на Ирак было совершено нападение. Страна была фактически разрушена, и родилось «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.). Заявления Мэй привели к глубочайшему дипломатическому кризису со времен Второй мировой войны. В третьем случае США Великобритания и Франция нанесли по Сирии ракетный удар, не получив на то мандата ООН

Такие же «точные» новости появляются и вне политического поля. Например, в так называемом докладе ВАДА (WADA) о допинге в России, основанном на свидетельствах одного единственного человека; докладе ОЗХО об обстоятельствах отравления уже упомянутых Скрипалей, в котором упоминались все данные, вписывающиеся в представленную британцами схему, а также «в чем-то напоминающем доклад» той же организации о результатах расследования мнимой химической атаки в сирийской Думе. Главными доказательствами в данном случае служили видео и фотографии из социальных сетей, а не реально установленные на месте факты.

По странному стечению обстоятельств все перечисленные примеры объединяет одно — желание навредить или дискредитировать Российскую Федерацию. Даже нападение на Ирак имеют к этому отношение: целью его тоже было спровоцировать волнения в «мягком подбрюшье» России. Создается впечатление, что все это элементы по сути общемирового наступления в рамках гибридной войны, которая ведется против России, чтобы выставить ее на международной арене агрессивной страной и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ.

— То есть Вы не верите западным версиям этих событий. Кстати, Вы высказались о социальных сетях…

— Даже этот краткий перечень вызывает у меня большой скепсис относительно «точной информации» и «неопровержимых доказательств» разных следственных комиссий, если они касаются России. Особенно когда ей не позволяют участвовать в расследовании, а представляемые ею доказательства тут же отметаются и называются «лживыми». Неясно, почему, например, не удалось допросить украинских диспетчеров, которые в тот день работали, и почему в качестве доказательств были приняты переговоры донецких ополченцев. При этом комиссия в докладе полностью проигнорировала снимки с российских спутников, российские записи переговоров украинских военных по рации в момент крушения самолета над Украиной и другие доказательства, представленные российским Министерством обороны.

Кроме того, даже в самых буйных фантазиях я не могу себе представить причины, которые могли бы заставить россиян сложнейшим путем доставить «Бук» на Украину, сбить гражданский самолет, а потом контрабандой провезти комплекс обратно в Россию. Для этого нужно прочитать массу шпионских романов и посмотреть не один фильм про Джеймса Бонда . А ведь на украинских военных самолетах вполне «хватало» комплексов «Стрела-10» и переносной «Стрелы-3» и «Иглы».

— Однако, пожалуй, мы не можем совершенно проигнорировать выводы международной группы. Что могло бы убедить Вас в достоверности ее заявлений?

— По-настоящему достоверные доказательства того, что ракета была запущена с территории близ Снежного, как о том заявляет комиссия. Кроме того, убедить могли бы снимки с американских спутников, конкретные фотографии, видеозапись полета ракеты с мобильного телефона, свидетельства пилотов других самолетов, пролетавших над этим регионом, и прочее. Однако всего этого нет, а представленные доказательства неубедительны и зачастую противоречивы.

Кроме сомнительных доказательств, представленных украинской стороной, комиссия в своем докладе опирается, прежде всего, на показания мнимых (анонимных) свидетелей, которые были на месте крушения. Однако беседовали с ними в основном представители разных некоммерческих организаций, в том числе, например, «Беллингкэт» ( Bellingcat ), а не официальные следователи. (Кстати, на удивление, этой организации удалось намного больше, чем разведкам всех стран НАТО вместе взятым. Якобы Bellingcat даже удалось установить имя российского генерала, который организовал транспортировку «Бука».) То же касается мнимых свидетельств военнослужащих 53-й бригады ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной под Курском . Якобы у нее на вооружении и числится тот самый «Бук».

— Однако информация в докладах весьма конкретная. Согласно им, зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал российским вооруженным силам, относился к бригаде ПВО под Курском… Следователи даже нашли часть ракеты, которую показали журналистам…

— Я, конечно, не собираюсь суммировать доказательства в пользу российской версии того, что произошло 17 июля 2014 года в украинском воздушном пространстве над Донбассом. Кроме того, я почти уверен, что Боинг 777 рейс МН17 действительно сбила ракета типа 9M38, произведенная еще в СССР. Однако меня как специалиста по ракетной технике в несостоятельности «официальной» версии следствия, что парадоксально, убедили два «кардинальных» доказательства российской виновности в этом преступлении, которые представила сама комиссия.

Первое доказательство — продемонстрированные обломки ракеты типа 9M38. Эти ракеты относятся к самыми старым модификациям ЗРК «Бук» 9K37 и 9K37M1. Серийный номер на ракетном двигателе 9Д1318869032 говорит об этом совершенно ясно. Цифры «9Д131» относятся к виду ракетного двигателя типа 9M38. Цифра 8 — код производителя. Число 86 указывает на год производства (1986 год). Четыре цифры 9032 — идентификационный номер, позволяющий соотнести ракету и данный конкретный двигатель.

Если бы не хаос, который царил в области вооружений и боеприпасов, которые в 90-е годы продавали друг другу бывшие республики распавшегося СССР, то по этому номеру можно было бы немедленно установить происхождение ракеты. Поэтому для меня ключевую роль играют данные производителя о сроке службы ракеты. Он составляет 25 лет при условии, что на протяжении всего срока ракета хранится на складе, обслуживается соответствующим образом, а по прошествии десяти лет хранения срок ее годности продляется каждый год после проверки специальным тестовым оборудованием. Учитывая год производства (1986), российская армия должна была списать эту ракету не позднее 2011 — 2012 года. В вооруженных силах других стран срок службы продляется и по прошествии 25 лет, как правило, по экономическим и политическим причинам.

Второе доказательство — записи и фотографии, якобы сделанные во время перевозки «Бука». При транспортировке эти ЗРК всегда накрываются парусиной, натянутой на специальную конструкцию, закрепленную на корпусе гусеничного шасси. Чехол усложняет идентификацию перевозимой техники, а также защищает ее от повреждений при проезде под препятствиями. Я не могу себе представить, чтобы командир ЗРК, даже в самой большой спешке, не накрыл комплекс парусиной, в особенности зная, что его могут идентифицировать. А уж использование арендованных машин и тягачей для транспортировки ЗРК — это полная ерунда.

Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области

Кроме того, очень убедительно официальную версию опровергает подробный (обнародованный) научный анализ компании «Алмаз-Антей» (государственный концерн оборонно-промышленного комплекса — прим. авт.). В исследовании, проведенном на основе математической модели траектории полета и экспериментов со взрывом боевого заряда после попадания ракеты в самолет, было доказано, что характер повреждений кокпита соответствует взаиморасположению самолета и ракеты, пущенной с территории близ поселка Зарощенское. Однако комиссия никак не учла это очень качественное исследование.

— «Бук» — сложный зенитно-ракетный комплекс, применение которого требует специальной подготовки. Кто, кроме российских специалистов, мог бы им управлять? Вряд ли россияне вот так, бесплатно, обучили бы местных сепаратистов пользоваться этим ЗРК.

— Сепаратистов — нет. Однако управлять ЗРК могли не только российские, но и, прежде всего, (и скорее всего) украинские или грузинские специалисты, так как у обеих этих стран «Буки» стоят на вооружении, и их объединяет особенная история применения этих ЗРК. В 2007 году Украина поставила Грузии семь «Буков» 9K37M1 в полной комплектации, включая ракеты. По доступной информации, именно украинские «добровольцы» в 2008 году сбили несколько штурмовиков Су-25 и один бомбардировщик Су-24 российских военно-воздушных сил во время отражения попытки Грузии вторгнуться в Южную Осетию . Больше мне добавить нечего.

— Однако кто-то объективно все-таки сбил этот самолет в украинском воздушном пространстве. Кстати, версий того, кто это сделал, было несколько. Какой из них Вы лично верите?

— По-моему, наиболее правдоподобны две версии. Согласно первой, речь идет о провокации, спланированной украинской стороной для того, чтобы дискредитировать Россию и добиться роста иностранных инвестиций в украинскую армию и импорт оружия на Украину. Вторая гласит об ошибке спецслужб иностранного государства, которые якобы дали украинцам информацию о том, что в воздушном пространстве над воюющим Донбассом пролетает самолет президента Путина. Сбив его, Украине удалось бы, образно выражаясь, убить больше двух зайцев сразу.

— Как Вы расцениваете информацию о том, что украинцы в то время могли использовать гражданские самолеты в качестве живых щитов для собственных боевых самолетов? В таком случае самолет действительно мог сбить российский «Бук». Правда, де-факто по ошибке, так как за ним гипотетически мог двигаться украинский истребитель…

— Такое может написать только тот, кто не имеет никакого представления о функционировании системы ПВО, принципах радиолокационного и оптического обнаружения, запросчиков, ответчиков и других устройств для управления авиационным трафиком. Подобная информация создает вокруг катастрофы самолета МН17 новую необоснованную шумиху. С моей точки зрения, подобная гипотеза совершенно равноценна утверждениям о том, что в этой катастрофе виновато НЛО.

— Как простому человеку во всем этом разобраться? Есть западная версия, которую передали авторитетные СМИ. Однако многие ее критикуют, включаются так называемые альтернативные серверы. У нас, и не только, ведется российская дезинформационная кампания. Кстати, все страны НАТО это понимают, как и так называемые гибридные угрозы.

— О заявлениях уважаемых СМИ я уже упоминал. Коллега, которого я очень уважаю, недавно написал: «Раньше любопытному человеку приходилось прилагать большие усилия для того, чтобы узнать новую информацию. Сегодня он завален новой информацией, и ему приходится прилагать большие усилия для того, чтобы узнать, что правда, а что нет». Это касается как альтернативных версий процессов, которые привели к крушению сбитого самолета МН17, так и утверждений о том, что Чешской Республике грозит гибридная опасность из-за российской дезинформационной кампании. Разумеется, помимо двух, на мой взгляд, наиболее правдоподобных версий существуют и другие. Одни из них более вероятны, например, об ошибке украинских военных, вплоть до крайне сомнительных, когда виновником считают НЛО или утверждают, что упавший самолет был «потерянным» Боингом 777 рейса МН370. Абсурдна и уже упомянутая фантазия о «живом щите» для украинских истребителей. Этих теорий на самом деле много. Я не буду их разбирать и от себя порекомендую тем, кто по-настоящему интересуется данным вопросом, руководствоваться собственным разумом и, главное, всегда думать о том, кому это выгодно. Это касается и химических атак в Сирии, и сбитого малазийского самолета, и заявлений о том, что «НАТО является гарантией нашей безопасности».

— Во время последних событий в Сирии, когда Дональд Трамп ракетами наказывал Башара Асада , многие боялись гипотетической возможности, что конфликт может перерасти в вооруженное столкновение американцев и Российской Федерации. Обоснованными ли были эти опасения, или вероятность подобного конфликта — только иллюзия, относящаяся к периоду биполярного мира?

— Прежде всего, надо понимать, что именно считают объективными угрозами главные геополитические игроки, которыми, бесспорно является Дональд Трамп и Владимир Путин, а также китайский президент Си Цзиньпин , а что для них лишь частности, не стоящие их внимания. Ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии был ожидаем. Его причины очень разнообразны, однако выиграли тут только два протагониста — Дональд Трамп и Владимир Путин.

Благодаря нанесенному удару Трампу удалось отразить нападки американских неоконсерваторов, позволить выпустить пар группе ястребов вокруг Пентагона . Кроме того, с помощью удара Трамп, который одновременно настаивает на повышении европейских инвестиций в собственную оборону и закупке американского оружия, улучшил отношения и с влиятельными оборонными корпорациями. Также Трамп удачно сумел выставить дураками на международной арене и Мэй, которую США должны заставить отказаться от Брексита, и, прежде всего, Макрона, от которого американцы хотят избавиться. Трамп по телефону «позволил» убедить себя в достоверности «секретных записей» химической атаки в Думе, которые в итоге оказались кочующими по Фейсбуку явно дилетантски инсценированными видео «Белых касок». У себя дома Трамп выставил Макрона дураком, а в глазах международной общественности — де-факто виновником сирийского удара.

Репутации Путина в глазах общественности на первом этапе этот удар не помог, так как ожидалось, что Россия предотвратит его. Однако 71 ракета из 105 запущенных американских «Томагавков» и «невидимых» AGM-158 JASSM и европейских «Шторм шедоу» (Storm Shadow) и MdCN ПВО Сирии удалось сбить с помощью «устаревших» советских систем ПВО. И это стало более чем достаточной компенсацией, помогло Путину сохранить лицо и, по сути, усмирить своих оппонентов. Несомненно, это помогло российским предприятиям ВПК презентовать свои системы, и трофеи в виде непострадавших элементов ракет, которые были сбиты сирийскими ПВО и упали, не взорвавшись, тоже немаловажны.

Сегодня уже ясно, что удар по Сирии был договорным театром. Однако среди его подлинных протагонистов не было ни одного европейского лидера, поскольку (пожалуй, за исключением Великобритании) ни одна европейская страна — и даже весь ЕС в целом — не способна определять и достигать стратегических целей на общепланетарном уровне. Нам, то есть Европе, не хватает сильных лидеров, способных определить эти цели, а также военной мощи, необходимой для их достижения. Стоит честно сказать, что НАТО не Европа, военная мощь НАТО основана не на военной силе европейских стран-членов альянса.

— Давайте представим себе, к примеру, гипотетический сценарий из совершенно другой геополитической области. Китайцы наносят удар, например, по Тайваню, а затем США отвечают ракетным ударом по, например, Пекину. Однако из-за ошибки российской оборонной системы россияне посчитали, что удар направлен на Россию, и следует ядерный удар, и эскалацию уже не остановить. Российские оборонные системы в прошлом уже совершали ошибки в оценке ситуации. Катастрофу тогда предотвратил только человеческий фактор.

— Это действительно только гипотетический сценарий. С точки зрения риска возникновения мировой ядерной войны самой большой угрозой сегодня является случайность. В 90-х были уничтожены многие механизмы, предотвращающие случайный запуск ряда автоматических последовательностей ядерного апокалипсиса. Такие игры, как вокруг Сирии, способствуют восстановлению этих механизмов. Также, судя по всему, стоит переработать уже не отвечающие современности международные соглашения о распространении ядерного оружия и его ограничении. Сегодня большую опасность представляет постоянно расширяющийся круг стран, обладающих ядерным оружием или имеющих доступ к нему. С этой точки зрения крайне непредсказуемыми государствами являются, например, Пакистан Саудовская Аравия , отчасти Израиль и, разумеется, Северная Корея . Случайное или умышленное применение ядерного оружия одной из этих стран может привести к обмену «незапланированными» ядерными ударами. Но не только на Ближнем Востоке, а и в регионе Южно-Китайского моря и даже в Европе. Однако даже в таком случае начало мирового обмена ядерными ударами с применением стратегического вооружения маловероятно.