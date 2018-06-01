Ещё
Западные СМИ заявили о создании Россией «подводного аналога F-35»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные СМИ заявили о создании Россией «подводного аналога F-35» 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВМС западных стран обеспокоены новостями о строительстве Россией подлодок пятого поколения «Хаски», на которой будут установлены гиперзвуковые ракеты «Циркон».
«Если это правда, комбинация подлодок «Хаски» и ракет «Циркон» станет «браком» двух самых грозных вооружений в арсенале Москвы», — пишет The National Interest.
По сути, Россия решила создать «подводный» и более экономичный эквивалент американского истребителя F-35, считает автор статьи.
Журналисты отмечают, что ракеты «Циркон» можно назвать «пугалом» для западных ВМС. К примеру, британский флот озабочен тем, что ракеты королевских ПВО Sea Ceptor не в силах перехватить «Циркон», отличающийся своей скоростью. Подчеркивается, что «Циркон» — это больше чем обычное тактическое оружие с дальностью поражения 500 миль.
Строительство головной атомной подлодки пятого поколения «Хаски», на которой будут установлены гиперзвуковые ракеты «Циркон», планируется завершить к 2027 году, сообщили ранее источники.
В начале 2014 года конструкторское бюро «Малахит» (Санкт-Петербург) объявило о проектировании многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения. В 2016 году стал известен шифр проекта — «Хаски». Сначала научно-исследовательские работы велись конструкторским бюро в инициативном порядке, в 2016 году был заключен контракт с Минобороны.
В конце апреля 2018 года глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что проект «Хаски» доработают в соответствии с замечаниями ВМФ России. Строительством, как ожидается, займется «Северное машиностроительное предприятие» (Северодвинск).
Сообщалось, что многоцелевая атомная подлодка пятого поколения «Хаски» будет оснащена робототехническими комплексами, работающими в воде и воздухе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Из зоопарка в Германии сбежали львы и тигры На Украине предложили взять под опеку семью Бабченко Путин назвал фаворита ЧМ по футболу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии234
Взрыв на детском мероприятии попал на видео24
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая191
У россиян отбирают сберкнижки37
На Крымском мосту произошло первое ЧП173
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение