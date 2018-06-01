Западные СМИ заявили о создании Россией «подводного аналога F-35»

ВМС западных стран обеспокоены новостями о строительстве Россией подлодок пятого поколения «Хаски», на которой будут установлены гиперзвуковые ракеты «Циркон».

По сути, Россия решила создать «подводный» и более экономичный эквивалент американского истребителя F-35, считает автор статьи.

Журналисты отмечают, что ракеты «Циркон» можно назвать «пугалом» для западных ВМС. К примеру, британский флот озабочен тем, что ракеты королевских ПВО Sea Ceptor не в силах перехватить «Циркон», отличающийся своей скоростью. Подчеркивается, что «Циркон» — это больше чем обычное тактическое оружие с дальностью поражения 500 миль.

Строительство головной атомной подлодки пятого поколения «Хаски», на которой будут установлены гиперзвуковые ракеты «Циркон», планируется завершить к 2027 году, сообщили ранее источники.

В начале 2014 года конструкторское бюро «Малахит» ( Санкт-Петербург ) объявило о проектировании многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения. В 2016 году стал известен шифр проекта — «Хаски». Сначала научно-исследовательские работы велись конструкторским бюро в инициативном порядке, в 2016 году был заключен контракт с Минобороны

Сообщалось, что многоцелевая атомная подлодка пятого поколения «Хаски» будет оснащена робототехническими комплексами, работающими в воде и воздухе.