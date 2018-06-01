«Мы не позволим туркам приобрести С-400»

Одной из важных тем повестки дня заседания НАТО Варшаве стали ракеты С-400, заказанные Турцией России , и боевые самолеты нового поколения F-35, которые Турция должна получить от США

По двум этим вопросам между американской и турецкой делегациями возникла напряженность. Конгрессмен США, председатель делегации США в парламентской ассамблее НАТО Майкл Тернер отметил: «Мы будем препятствовать продаже Турции российских ракет. Мы остановим, заблокируем эту покупку из-за их технических особенностей. Потому что эта российская ракетная система не совместима с системой НАТО».

«Это ситуация, которая противоречит созданию НАТО и ее основным принципам, — продолжил Тернер. — И впервые в истории НАТО один из членов альянса, особенно учитывая его важное геополитическое положение, совершает покупку, которая идет вразрез с понятиями о дружбе. Мы не позволим туркам приобрести ракеты С-400. Если поставка ракет С-400 из России состоится, это будет большим скандалом».

«Мы ждем поставку»

А турецкая делегация в ответ на выступление Тернера отметила: «Мы заключили соглашение с Россией. Поставка ракет в скором времени осуществится. К этому вопросу следует подходить с юридической точки зрения».

Среди прочих поступивших сведений — в ближайшие дни в Конгрессе США будет рассматриваться законопроект, связанный с этой покупкой, а министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США обсудит эту тему со своим американским коллегой Майком Помпео. На заседании НАТО Израиль тоже вмешался в вопрос о покупке ракет, и это натолкнулось на негативную реакцию турецкой стороны. «С какой стати Израиль делает заявления на эту тему», — отреагировали источники в турецкой делегации.

«С-400 и F-35 не должны находиться бок о бок»