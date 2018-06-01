Флот США получит новую противокорабельную ракету NSM

Программу Littoral Combat Ship в последнее время нередко критикуют. Напомним, сейчас в рамках нее создали два проекта боевых прибрежных кораблей. Первый является быстроходным монокорпусным кораблем, в то время как другой представляет собой тримаран. Специалисты указывают на недостатки энергетической установки и проблемы, связанные с дронами-миноискателями. Кроме того, вооружение кораблей LCS сложно назвать очень мощным, хотя его и можно (с некоторыми оговорками) применять для решения поставленных задач.

Последняя сложность — часть более серьезной проблемы ВМС США , связанной с ограниченными возможностями противокорабельных ракет морского базирования. И хотя американцы традиционно делают ставку на авиацию, о новых ракетах для надводных кораблей в Штатах говорят все чаще.

Как стало известно сейчас, американская корпорация Raytheon получила контракт от командования Военно-морских систем ВМС США на поставку первой партии противокорабельных ракет NSM для оснащения кораблей Littoral Combat Ship. Стоимость соглашения — 14 миллионов долларов. Таким образом, именно Naval Strike Missile стала победителем конкурса по программе Over-the-Horizon Weapon Systems (OTH WS). Предполагается, что в ракету NSM также используют для оснащения перспективного фрегата FFG (X) и ряда других надводных кораблей американского флота.

Naval Strike Missile / ©wikipedia

Naval Strike Missile разработала норвежская фирма Kongsberg Defence & Aerospace в качестве замены для ракеты Penguin. Оружие будут применять для поражения как морских, так и наземных целей. Контракт на выпуск первых ракет заключили в июне 2007 года. Норвежские ВМС выбрали NSM для вооружения фрегатов типа « Фритьоф Нансен » и ракетных катеров типа «Скьольд». В декабре 2008 года также стало известно о закупке этих ракет Польшей

Сейчас ВВС и ВМС США также связывают большие надежды с противокорабельной ракетой большой дальности AGM-158C LRASM. Ее рассматривают в качестве перспективного противокорабельного вооружения кораблей и палубных самолетов американского флота. Дальность — 930 километров.

Напомним, не так давно американцы провели очередные испытания этого оружия неподалеку от побережья Калифорнии. Носитель — стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer. Всего осуществили два запуска, во время которых были поражены две надводные движущиеся цели.