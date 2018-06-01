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В отделе Роспотребнадзора по СВАО жителей проконсультируют по качеству детских товаров
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В отделе Роспотребнадзора по СВАО жителей проконсультируют по качеству детских товаров 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Бесплатные тематические консультации для жителей округа до 11 июня проводят специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по СВАО. Особое внимание в эти дни уделяется уделят качеству и безопасности детских товаров и детскому отдыху — это связано с тем, что в начале июня отмечается Международный день защиты детей.
« Специалисты проконсультируют население по вопросам качества и безопасности детской обуви, одежды и игрушек до 11 июня с 10.00 до 18.00», — уточнили в отделении Роспотребнадзора.
В эти дни можно прийти в отдел Роспотребнадзора и задать свои вопросы. Все желающие получить квалифицированную консультацию могут также обращаться по телефонам: 8 (495) 602-87-63 и 8 (499) 187-05-68 (кроме выходных дней).
Напомним, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном округе находится по адресу: улица Бажова, дом 8 (станция метро «ВДНХ», выход через северный вестибюль, далее на автобусах № 56 или № 93 до остановки «Улица Бажова»).
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