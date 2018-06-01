В отделе Роспотребнадзора по СВАО жителей проконсультируют по качеству детских товаров

Бесплатные тематические консультации для жителей округа до 11 июня проводят специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по СВАО. Особое внимание в эти дни уделяется уделят качеству и безопасности детских товаров и детскому отдыху — это связано с тем, что в начале июня отмечается Международный день защиты детей.

« Специалисты проконсультируют население по вопросам качества и безопасности детской обуви, одежды и игрушек до 11 июня с 10.00 до 18.00», — уточнили в отделении Роспотребнадзора.

В эти дни можно прийти в отдел Роспотребнадзора и задать свои вопросы. Все желающие получить квалифицированную консультацию могут также обращаться по телефонам: 8 (495) 602-87-63 и 8 (499) 187-05-68 (кроме выходных дней).