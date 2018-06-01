Шойгу сообщил о возросшей потребности Вооруженных сил РФ в тренировочных самолетах

МОСКВА , 1 июня. / ТАСС /. Увеличения набора летчиков привело к увеличению потребности Вооруженных сил в тренировочных самолетах. Об этом сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Увеличился набор курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек. Как следствие возникла необходимость в большем количестве тренировочных машин", — сказал министр.

"В ходе совещания обсудим предложения по выбору типа самолета для первоначальной летной подготовки и обеспечению требуемого уровня обученности летчиков", — добавил он.