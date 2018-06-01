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Шойгу сообщил о возросшей потребности Вооруженных сил РФ в тренировочных самолетах
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Шойгу сообщил о возросшей потребности Вооруженных сил РФ в тренировочных самолетах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Увеличения набора летчиков привело к увеличению потребности Вооруженных сил в тренировочных самолетах. Об этом сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Увеличился набор курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек. Как следствие возникла необходимость в большем количестве тренировочных машин", — сказал министр.
"В ходе совещания обсудим предложения по выбору типа самолета для первоначальной летной подготовки и обеспечению требуемого уровня обученности летчиков", — добавил он.
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