Су-34 бьет F-15Е не только в хвост, но и в гриву

В конце мая ВКС России пополнились еще одним истребителем-бомбардировщиком Су-34. Он поступит в авиационный полк Челябинской области , сообщили «Интерфаксу— АВН» в силовых структурах региона.

Су-34 производится на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова в количестве 16-18 самолетов в год. Этот самолет, принятый на вооружение в 2014 году и принадлежащий к поколению 4++, несмотря на то, что значится фронтовым бомбардировщиком, пожалуй, скорее — самый универсальный российский истребитель. Он может использоваться и как бомбардировщик, и как «чистый» истребитель, и как штурмовик. Конструкторы ОКБ Сухого обеспечили ему большую ракетно-бомбовую нагрузку, высокую маневренность в сочетании с использованием эффективных ракет для воздушного боя, а также высокую живучесть за счет бронирования кабины и мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. То есть у него есть все качества, необходимые для трех видов машин фронтовой авиации — бомбардировщика, истребителя и штурмовика.

За счет высокой ритмичности работы Новосибирского авиазавода с 2008 года построено уже 120 самолетов. К середине следующего десятилетия их должно стать 200. Таким образом предполагается заменить «Утятами» (как называют Су-34 за характерный нос) весь парк фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые пришли в ВВС с 1975 года. Правда, есть более поздняя модификация — Су-24М3, но и она уже просится на покой.

Но главная причина замены состоит в том, что Су-34 существенно опережает Су-24 по боевым возможностям. При этом производство «Утят» может быть продолжено, поскольку в настоящий момент активно обсуждается замена также очень возрастных штурмовиков Су-25 на Су-34.

Необходимо сказать, что в каждой из трех ролей «Утенок» абсолютно самодостаточен. Так, задания по нанесению ракетно-бомбовых ударов он выполняет самостоятельно без сопровождения истребителей поддержки. Это объясняется тем, что Су-34 создан на базе тяжелого истребителя Су-27, предназначенного для завоевания господства в воздухе. Причем он оборудован для этой задачи даже лучше своего прототипа. Например, у него есть РЛС не только переднего, но и заднего обзора. И он способен выпускать ракеты «воздух-воздух» в заднюю полусферу. Такой возможности нет ни у одного западного истребителя.

США любят сравнивать свою военную технику с российской. Не обойден вниманием и Су-34, который выбран в качестве спарринг-партнера для самолета примерно такой же функциональности за вычетом штурмовой ориентации. Это тяжелый истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle («Ударный орел»). История его создания похожа на историю Су-34. «Ударный орел» был создан на базе «простого» «Орла» F-15, который, как и Су-27, предназначен для завоевания господства в воздухе. То есть получился ударный самолет, который способен постоять за себя при встрече с истребителями противника.

Вначале сравним неосновные качества, то есть способность вести воздушный бой. Вполне понятно, что в ближнем бою, когда его исход зависит в основном от маневренности самолета, сильнее «Утенок». Потому что он обладает фирменной сверхманевренностью ОКБ Сухого. И наличие у F-15E хорошей ракеты малой дальности AIM-9 с отклоняемым вектором тяги большой погоды тут не делает. Потому что и у Су-34 есть ракета того же класса Р-73, и ее отличает высокая динамика за счет одновременного управления полетом при помощи и аэродинамических, и газодинамических рулей.

В бою на дальней дистанции первостепенное значение имеет возможность раннего обнаружения противника и запуска эффективной дальнобойной ракеты. Надо сказать, что показатели у этих самолетов примерно одинаковые и по малозаметности (ЭПР порядка 0,5 кв.м.), и по дальности обнаружения противника при помощи РЛС (90-100 км). Предполагалось в ближайшее время оснастить «Ударного орла» более эффективной РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Однако было решено, что, как говорится, не в коня корм. То есть «Ударные орлы» очень немолоды, у многих из них совсем скоро исчерпается ресурс.

Решение было принято с большим скрипом, потому что в ВВС США нет другого фронтового бомбардировщика. Может быть, командование ВВС надеется на скорый массовый приход доработанных и вылизанных истребителей-бомбардировщиков F-35А (во что верится с трудом)? Правда, у конструкторов есть один интересный задел (о чем чуть позже), но реальные плоды могут появиться нескоро, поскольку пока летает только один прототип.

При столкновении на дальности, определяемой моментом захвата самолета противника радиолокационной станцией, запускается ракета средней дальности Р-27 с радиокомандным наведением на большем отрезке траектории. Причем сопровождение ракеты лучом РЛС выполняется автоматически, без участия летчика. Одновременно Су-34 может сопровождать 10 целей и обстреливать 4. На финальном отрезке включается ГСН, которая может быть нескольких типов — инфракрасная, пассивная или активная радиолокационная. Скорость ракеты — 4,5М. Этого для поражения «Ударного орла» вполне достаточно, поскольку Р-27 справляется с целями, летящими на скорости до 3500 км/ч.

Американская ракета для атаки Су-34 AIM-120D избыточна по дальности, которая равна 180 км. Что на 80 км больше возможности РЛС по обнаружению российского самолета. Но по скорости уступает Р-27, дотягивая до 4М. Система управления комбинированная, включающая сигнал GPS, инерциальный канал и ГСН. И тут следует сказать о том, что управление от спутниковой системы глобального позиционирования хоть и «прогрессивно», но обладает невысокой помехоустойчивостью. И это при том, что у «Утенка» очень мощная станция радиоэлектронной борьбы Л-175В «Хибины 10В».

А теперь о способности наносить удары по наземным целям. Тут важна боевая нагрузка, которую самолет способен донести до точки бомбардировки. А также дальность полета. Американцы традиционно ловчат, приводя данный параметр. Заявлено, что боевая нагрузка «Ударного орла» — 11 тонн. У «Утенка» же она — 8 тонн. Однако в 11 американских тонн входят 5 тонн бомб и ракет, а все остальное — топливо в конформных и подвесных баках.

Что же касается дальности действия двух самолетов, то тут есть нюансы. И F-15E, и Су-34 имеют примерно одинаковый боевой радиус при высотном профиле полета — 1200 км. Однако российский самолет при этом доставляет к точке бомбардировки все свои 8 тонн ракет и корректируемых бомб, а американский — 5 тонн. Боевой радиус при полете на малой высоте у «Утенка» 800 км, у «Ударного орла» — 600 км. При этом, конечно, следует учитывать, что оба самолета могут дозаправляться в воздухе.

Еще один «шокирующий проигрыш» Су-34, как и в случае с боевой нагрузкой, относится к скоростным характеристикам. F-15E развивает на высоте скорость в 2,5М, Су— 34 — всего лишь 1,8М. Однако «орлиная» максимальная скорость достигается в случае, когда все вооружение находится во внутреннем отсеке, а на подвесках нет ни ракет, ни топливных баков. В реальной ситуации скорость составляет порядка 1,5М.

У Су-34 максимальная скорость замерялась с внешней подвеской.

Если говорить о дельнейшей перспективе этих двух машин, то, как было сказано выше, у «Ударного орла» она отсутствует по причине того, что не за горами его снятие с вооружения. То есть уже никто не будет повышать его боевые возможности при помощи модернизации.

Наш же «Утенок» — совсем новый самолет. И у него впереди не одна модернизация. И модернизации уже, по сути, начались. В конце прошлого года стало известно, что по результатам использования бомбардировщика в Сирии усовершенствуется ряд его систем. А также ударный арсенал расширяется за счет новой ракеты «воздух-поверхность» увеличенной дальности. И сейчас проводятся тестовые полеты с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

При этом американцы намерены сохранить семейство удачных «Орлов». В настоящий момент проходит испытания единственный изготовленный прототип «Бесшумного орла» — F-15SE Silent Eagle. Это очень глубокая модернизация, то есть самолеты будут не переделывать из старых, а строить новые, относящиеся к поколению 4++. У самолета радикально снижена заметность.

«Бесшумный орел», сохранив ударные функции «Ударного орла», должен прекрасно решать и задачу завоевания господства в воздухе. Именно на это направлена его модернизация. Разумеется, с максимально возможной для «американцев» маневренностью, поскольку до машин ОКБ Сухого он по этой части не дотягивает.

У F-15SE РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Оптико-локационная станция, позволяющая вести «охоту» с выключенным радаром. Есть станция РЭБ, как утверждают разработчики, качество которой существенно повышено по сравнению с предыдущими разработками. В общем, авионика на хорошем уровне. Причем без программных излишков и заморочек, над которыми уже несколько лет бьются программисты «Локхид Мартин», пытающиеся довести до ума F-35.

Так что у Су-34 в обозримом будущем должен появиться достойный противник. Правда, «Утенок» уже вовсю летает, и уже началось тестовое испытание его новых систем. А «Бесшумный орел» пока еще находится в боинговском инкубаторе.