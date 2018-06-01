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Во время закрытия конкурса «Авиадартс-2018» пройдет масштабное авиашоу
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Во время закрытия конкурса «Авиадартс-2018» пройдет масштабное авиашоу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Масштабное авиашоу с участием трех пилотажных групп Воздушно-космических сил (ВКС) России пройдет 2 июня в Рязани во время торжественной церемонии закрытия конкурса «Авиадартс-2018». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Воздушный показ на территории аэродрома Дягилево пройдет после объявления результатов соревнований военных летчиков и награждения победителей и призеров", — рассказали в российском военном ведомстве.
Экипажи авиагруппы «Стрижи» выполнят комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов, а также отработают парный и одиночный пилотаж. Летчики авиагруппы «Беркуты» продемонстрируют программу с многочисленными перестроениями в воздухе в составе звена из четырех боевых вертолетов Ми-28Н. Экипажи «Соколов России» покажут элементы ближнего маневренного воздушного боя пара на пару, а также групповой пилотаж.
"В ходе соревнований «Авиадартс» конкурсанты выполнили полеты на воздушную разведку, технику пилотирования, навигацию и боевое применение по наземным целям, сдали зачеты по теоретической и физической подготовке", — отметили в Минобороны.
Для всех желающих на аэродроме Дягилево в субботу будет свободный вход, на стоянке авиационной техники представят образцы современных самолетов и вертолетов, задействованных в конкурсе и стоящих на вооружении Воздушно-космических сил.
Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2018» проходил в Рязанской области. В нем приняли участие команды ВКС, военных округов и морской авиации ВМФ. Всего 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации. Победители всероссийского конкурса примут участие в международном этапе конкурса «Авиадартс-2018».
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