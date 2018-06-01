Во время закрытия конкурса «Авиадартс-2018» пройдет масштабное авиашоу

"Воздушный показ на территории аэродрома Дягилево пройдет после объявления результатов соревнований военных летчиков и награждения победителей и призеров", — рассказали в российском военном ведомстве.

Экипажи авиагруппы «Стрижи» выполнят комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов, а также отработают парный и одиночный пилотаж. Летчики авиагруппы «Беркуты» продемонстрируют программу с многочисленными перестроениями в воздухе в составе звена из четырех боевых вертолетов Ми-28Н. Экипажи «Соколов России» покажут элементы ближнего маневренного воздушного боя пара на пару, а также групповой пилотаж.

"В ходе соревнований «Авиадартс» конкурсанты выполнили полеты на воздушную разведку, технику пилотирования, навигацию и боевое применение по наземным целям, сдали зачеты по теоретической и физической подготовке", — отметили в Минобороны.

Для всех желающих на аэродроме Дягилево в субботу будет свободный вход, на стоянке авиационной техники представят образцы современных самолетов и вертолетов, задействованных в конкурсе и стоящих на вооружении Воздушно-космических сил.