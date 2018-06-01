Белоруссия готова в ответ Польше разместить российскую военную базу

Владимир Макей. Белоруссия не планирует размещать российскую военную базу на своей территории, однако может рассмотреть этот вопрос, если Польша согласится на постоянное военное присутствие США на своей территории, заявил глава белорусского МИД

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на пресс-конференции в Брюсселе , заявил о намерении страны расширять сотрудничество с Евросоюзом , отметило агентство Reuters Минск хочет уменьшить напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения и с Западом и с Москвой . Однако, военная база США в Польше увеличит региональное «недоверие», — подчеркнул он.

Макей не стал заявлять прямо о том, к чему могут привести намерения Польши разместить у себя американскую базу якобы для защиты от российской агрессии. Между тем, «реакция на это намерение будет», — подчеркнул Макей.

«Нет ничего невозможного … На сегодняшний день мы не собираемся размещать новые иностранные военные базы на территории Белоруссии, потому что мы хотим стабильности в нашем регионе. Мы не хотим быть нарушителем спокойствия. Однако, мы должны учитывать шаги, которые предпримут наши соседи», — пояснил министр.

Украиной. Он также отметил, что Белоруссия по-прежнему готова предоставить миротворческие силы для разрешения конфликта между Россией

Такое предложение белорусский президент Александр Лукашенко сделал четыре года назад, напомнило агентство. Макей пояснил, что речь идет о группе из 100 человек, однако Белоруссия может отправить даже большее число военных, поскольку «среди различных сторон появился новый интерес», указал он.

Напомним, Белоруссия стала площадкой для переговоров по мирному регулированию в конфликта в Донбассе. Именно там были подписаны «Минские соглашения».