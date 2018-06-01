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Беспилотная авиация ВВО выполнила мониторинг более 90 военных городков
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Беспилотная авиация ВВО выполнила мониторинг более 90 военных городков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятиях по организации контроля за территорией военных городков были задействованы современные комплексы Тахион, Элерон-3 и Орлан-10.
С начала минувшего месяца в общевойсковых объединениях Восточного военного округа расчеты беспилотных летательных аппаратов выполнили облет более 90 военных городков и полигонов с целью проведения мониторинга обстановки.
В мероприятиях по организации контроля за территорией военных городков были задействованы современные комплексы Тахион, Элерон-3 и Орлан-10.
В ходе выполнения полетов БЛА провели мониторинг состояния объектов инфраструктуры, парковых зон, передвижения военной техники, пожароопасной обстановки.
В летнем периоде обучения комплексы беспилотной авиации округа продолжат выполнение задач по мониторингу за ходом боевой подготовки войск на полигонах Восточного военного округа.
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