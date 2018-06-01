Беспилотная авиация ВВО выполнила мониторинг более 90 военных городков

В мероприятиях по организации контроля за территорией военных городков были задействованы современные комплексы Тахион, Элерон-3 и Орлан-10.

С начала минувшего месяца в общевойсковых объединениях Восточного военного округа расчеты беспилотных летательных аппаратов выполнили облет более 90 военных городков и полигонов с целью проведения мониторинга обстановки.

В мероприятиях по организации контроля за территорией военных городков были задействованы современные комплексы Тахион, Элерон-3 и Орлан-10.

В ходе выполнения полетов БЛА провели мониторинг состояния объектов инфраструктуры, парковых зон, передвижения военной техники, пожароопасной обстановки.

В летнем периоде обучения комплексы беспилотной авиации округа продолжат выполнение задач по мониторингу за ходом боевой подготовки войск на полигонах Восточного военного округа.