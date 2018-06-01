Путин контратакует США? Пять стран преклонили колени перед Россией

Франция, Япония, Индия, Пока Трамп пытается прощупать своих союзников, и отправляет корабли к островам и рифам, принадлежащим крупным государствам, Россия потихоньку восстанавливает свое положение в условиях санкций, наложенных западом четыре года назад, которые больше не имеют реального действия. «Большое контрнаступление» Путина не только задело Великобританию Австралию , но и расправилось со многими союзниками США . Пять стран ( Германия Турция ) даже преклонили колени перед Россией. Издание «Хайцзян» считает, что Россия воспользовалась всеобщим хаосом и начала прорывать оборону Запада, и до окончательного прорыва рукой подать.

За неделю России удалось продемонстрировать три образца смертоносного вооружения. По сообщениям американских СМИ, Россия только недавно провела пробный запуск новейшего ракеты класса «земля-воздух» С-500, которая поразила цель на расстоянии около 480 километров. В США считают, что дальность этих ракет «самая большая за всю историю», а их мощь превосходит все известные ракеты того же класса. Российская сторона подтверждает, что ракеты могут перехватывать беспилотники, военные самолет или гиперзвуковые ракеты. В начале мая Путин выразил надежду, что ракеты С-500 смогут быть выпущены на серийное производство.

Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео

Кроме противоракетного комплекса С-500, к декабрю 2018 года Россия приготовила 14 новых межконтинентальных баллистических ракетных комплекса «Ярс». Они будут представлять собой усовершенствованную модель ракетного комплекса «Тополь-М», способную переносить от восьми до десяти разделяющихся головных частей (каждая по 15-25 тонн), с максимальной дальностью стрельбы до 11 тысяч километров, меткостью попадания до 200 метров. Новейшие средства обхода систем ПВО позволят «Ярсу» достичь любой точки земного шара, заявил президент.

22 мая с российской атомной подводной лодки за 20 секунд залпом было выпущено четыре ракеты «Булава», дальность полета которой составило около 9100 километров. Произведя расчеты, американские специалисты заявили, что мощность этих четырех ракет составила 2400 килотонн в тротиловом эквиваленте, что равняется мощности 160 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Это доказывает, что российская армия готова нанести удар с моря и разнести все ключевые районы северо-восточной части США.

Международная группа, состоявшая главным образом из голландцев и австралийцев, в ходе расследования инцидента со сбитым пассажирским самолетом завила, что ракета, сбившая самолет, была выпущена ракетной установкой, предоставленной российской стороной, более того, было заявлено, что ракетная установка принадлежала 53 зенитно-ракетной бригаде.

25 мая Путин особо подчеркнул, что рейс номер МН17 малайзийских авиалиний был сбит вовсе не российской ракетой. В то же время президент России отметил, нежелание Запада принимать во внимание тот существенный факт, что Украина так и не закрыла воздушное пространство над охваченными огнем зонами конфликта, и отказывается принимать предписанные международной организацией гражданской авиации меры. В трагедии со сбитым самолетом, унесшей жизни 298 людям, виновата Украина, ведущая себя безответственно.

Противостояние с Америкой по данном вопросу продолжилось 26 мая. Когда США сразу же после трагедии объявили о том, что располагают спутниковыми снимками катастрофы, намекая тем самым на то, что в этом замешана Россия. Но вот прошло уже четыре года, а США все никак не может предоставить свои доказательства по делу, из-за чего Голландия и Австралия испытали недостаток поддержки со стороны Америки. Очевидно, что этим двум странам не удалось пошатнуть авторитет России, им оставалось только сложить оружие и сдаться.

Новых успехов в деле подрыва российского авторитета добилась Великобритания благодаря делу об отравлении бывшего российского шпиона. 23 мая из больницы были выписаны Сергей Скрипаль и его дочь Юлия , после чего было сделано заявление, в котором Великобритания отказывается от помощи российского посольства. Российская сторона отказывается признавать истинность данного заявления, опасаясь, что Юлия попала под некоторое влияние со стороны Великобритании. Российская сторона до сих пор не может встретиться со Скрипалями. В результате Великобритания, всегда говорившая о себе как о честной, справедливой и открытой стране, своими действиями дает понять, что дело здесь нечисто.

Юлия Скрипаль

В марте Великобритания заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены российской стороной с помощью производимого в СССР отравляющего вещества «Новичок». Российские дипломаты были высланы из как минимум 20 западных стран. Воспользовавшись ситуацией, США не только депортировали 60 российских дипломатов, но и закрыли российское консульство в Сиэтле. Иронично в данной ситуации то, что вся эта дипломатическая война была развязана из-за факта, остающегося по сей день весьма сомнительным. Юлия Скрипаль открыто сообщила о своем намерении вернуться на родину и рассказала о том, что жизнь ее была перевернута с ног на голову этим происшествием. Иногда непосредственным участникам случившееся видится намного больше, чем сторонним наблюдателям. Но если Юлия считает, что в деле замешаны русские, почему же она так хочет вернуться на родину? По мнению «Хайцзян», всему миру уже открылась ложь Великобритании. Несложно заметить насколько более вяло сопротивляется страна сейчас, чем два месяца назад.

Россия находится сейчас в процессе отделения от Запада. Ее главной стратегией стало: надеяться на лучшее и действовать по обстоятельствам. Не выдержав давление со стороны Трампа Германия, Франция, Индия и Япония также выразили свое положительное отношение к России.

В ходе форума Путин открыто призвал европейские страны восстановить свой суверенитет и перестать зависеть от США, не превращаться в вассалов Америки. Также президент России пообещал защищать, и не создавать новых угроз европейской безопасности. Подрывая оборону США, Россия развернула свое контрнаступление.

21 мая было подписано соглашение с премьер-министром Индии Моди на 12 миллиардов долларов на закупку боеприпасов. США сделали Индии серьезное предупреждение, чтобы та не закупала у России ракетные комплексы С-400, но это не оказало никакого эффекта. Санкции не в силах остановить процесс превращения России в крупнейшего поставщика оружия в Индию. К тому же атомная энергетика Индии все еще во многом зависит от России, которая таким образом накрепко привязала Индию к себе. Большим заказом на поставки Моди показал России, что США не имеют сдерживающей власти над Индией.

После Ангелы Меркель с двухдневным официальным визитом Путина посетил президент Франции. Главы стран достигли взаимопонимания по вопросам охраны иранского ядерного соглашения, и контроля за его соблюдением. Россия и Франция установили «новую модель сотрудничества», по словам Путина, Франция всегда была «надежным товарищем» России. Макрон выразил недовольство относительно препятствий, учиняемых некоторыми европейскими странами в отношении Чемпионата Мира по футболу в России, пообещав, «лично приехать поддержать „галльского петуха“ в финале чемпионата», что стало проявлением огромной поддержки по отношению к России.

И правда, когда речь идет о сотрудничестве в сфере безопасности в Европе, без России сложно обойтись. На переговорах с Ираном , прошедших 25 мая в США, представители России, Китая , Англии, Франции и Германии попытались без участия США решить вопрос о поддержании нефтяной торговли и инвестирования в обход санкций сверхдержавы.

Путин смягчил свою позицию в отношении территориального вопроса с Японией, что дало японской стороне некоторую надежду. После встречи с Синдзо Абэ Путин сделал три важных заявления.

Во-первых, Путин признал существование территориального спора и изъявил желание продолжить искать решение, которое бы удовлетворило стратегический интерес и было принято народами двух стран.

Во-вторых, несмотря на существующие разногласия продолжать развивать экономическое сотрудничество между странами в таких сферах как сельское хозяйство, туризм, разработка энергоресурсов. Выражая свое согласие с этим пунктом, премьер-министр Японии заявил, что сперва необходимо принять меры для того, чтобы народ двух стран понял преимущества подобного взаимовыгодного сотрудничества.

В-третьих, на фоне усиления экономического сотрудничества, Путин также обозначил возможность подписания мирного договора, предложив Японии «обменять деньги на мир».

Синдзо Абэ попытался прибегнуть к дипломатическому решению вопроса, предложив возможность переселения части проживавших в южной части Курильских островов японцев, и тем самым заручиться одобрением народа. Что стало довольно рискованной инициативой со стороны Японии.

Президент РФ В. Путин и премьер-министр Японии С. Абэ на открытии Года Японии

Кроме Германии, Франции, Японии и Индии, Турция также не желает портить отношения с Россией из-за американского давления. Подписав в конце 2017 году договор о покупке у России ракетных комплексов С-400, Турция подверглась угрозам со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, что этот комплекс несовместим с натовским вооружением, США грозятся, несмотря на уже внесенный депозит и обязательства по производству фюзеляжа, разорвать соглашение, по которому планировали поставить Турции в июне военные самолеты F-35. Такой жесткой позицией ответила Турция на необоснованное вмешательство США в ее внутренние дела. 25 мая Анкара заявила, что, если США не перестанут действовать против своего союзника, Турция будет вынуждена принять меры. На самом деле у Турции уже готов «план Б», ради осуществления которого начали нанимать инженеров и строить аэродинамические трубы. План заключается в производстве самолетов пятого поколения. Кроме того, Турция готовится принять контрмеры против установленных США таможенных пошлин на сталь и алюминий в рамках ВТО . «Хайцзян» полагает, США не осмелится испортить отношения со страной, обладающей второй по величине в НАТО военной мощью и занимающей важное географическое положение.