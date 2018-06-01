Ещё
Полет МиГ-31 в стратосфере попал на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полет МиГ-31 в стратосфере попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) первыми в вооруженных силах России выполнили ночные полеты в летнем периоде обучения, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».
«В соответствие с планом боевой подготовки летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации ТОФ первыми в ВС России провели командирские полеты в новом учебном полугодии», — рассказал Воскресенский.
Самолеты поднялись в воздух на рассвете с камчатской авиабазы Елизово. Экипажи, в частности, отработали решение задач в условиях погодного минимума, в том числе ночью, пилотирование боевых машин на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, полеты в стратосферу (слой атмосферы на высоте от 11 до 50 километров), а также выполнение посадки по приборам.
«Особое внимание уделяется пилотированию над океаном в отсутствие ориентиров на воде», — добавил начальник отдела. Кроме этого, экипажи МиГ-31 отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме при выполнении взлета, захода на посадку и ухода на второй круг.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии167
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая196
У россиян отбирают сберкнижки13
Взрыв на детском мероприятии попал на видео12
На Крымском мосту произошло первое ЧП169
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
00:41
У россиян отбирают сберкнижки
Личный счет Статьи
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
02:48
В МИД отреагировали на просьбу Вышинского
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение