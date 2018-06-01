Почти 20 летательных аппаратов провели разведку у российских границ

19 летательных аппаратов провели разведку у воздушных и морских границ России за неделю. Об этом говорится в печатном издании Миноброны РФ «Красная звезда».

Согласно данным ведомства, российские истребители из состава дежурных сил ПВО выполнили восемь вылетов на перехват и сопровождение, чтобы предотвратить нарушение государственной границы.

Какие летательные аппараты выполняли разведку, не уточняется. Также не говорится, на какой части государственной границы проводилась разведка.

Издание отметило, что нарушений российских границ не было допущено.

В апреле сообщалось о разведке 24 летательных аппаратов на границе с Россией. Военные лайнеры дежурных сил ПВО России четыре раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных летательных аппаратов.