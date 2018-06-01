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Экипажи ВТА встретят профессиональный праздник в воздухе
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Экипажи ВТА встретят профессиональный праздник в воздухе 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
1 июня исполняется 87-я годовщина со дня создания военно-транспортной авиации (ВТА).
1 июня исполняется 87-я годовщина со дня создания военно-транспортной авиации (ВТА).
Свой профессиональный праздник экипажи ВТА встретят в воздухе в рамках командирских полетов, которые открывают летний период обучения во всех авиационных частях Воздушно-космических сил.
В зимнем периоде обучения 2018 учебного года объединение ВТА принимало участие в ряде мероприятий, в том числе мероприятиях совместной подготовки с командованием Воздушно-десантных войск (ВДВ). Проведены сборы с летным составом по практическому бомбометанию и выполнению воздушных стрельб на самолетах Ил-76.
Всего с начала года проведено более 15 летно-тактических учений с авиационными эскадрильями. Учения проводились с выполнением практического парашютного десантирования личного состава и боевой техники ВДВ, а также с практическим выполнением учебно-боевых задач подразделениями обеспечения авиационных частей. За указанный период десантировано парашютным способом более 25000 человек личного состава и 90 единиц техники ВДВ.
В летнем периоде обучения экипажи ВТА примут участие в международном этапе конкурса «Авиадартс-2018», маневрах «Восток-2018», мероприятиях совместной боевой подготовки с подразделениями ВДВ.
Командование военно-транспортной авиации (ВТА) − составная часть Воздушно-космических сил (ВКС), является средством Верховного Главного Командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (манёвра) войск, эвакуации раненых и больных и выполнения других специальных задач.
Командование ВТА в основном своем составе имеет на вооружении стратегические (дальние тяжелые) военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» и Ан-22 «Антей», оперативно-стратегические (тяжелые) самолеты Ил-76МД и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируется 12 типов воздушных судов.
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