Экипажи ВТА встретят профессиональный праздник в воздухе

1 июня исполняется 87-я годовщина со дня создания военно-транспортной авиации (ВТА).

1 июня исполняется 87-я годовщина со дня создания военно-транспортной авиации (ВТА).

Свой профессиональный праздник экипажи ВТА встретят в воздухе в рамках командирских полетов, которые открывают летний период обучения во всех авиационных частях Воздушно-космических сил.

В зимнем периоде обучения 2018 учебного года объединение ВТА принимало участие в ряде мероприятий, в том числе мероприятиях совместной подготовки с командованием Воздушно-десантных войск (ВДВ). Проведены сборы с летным составом по практическому бомбометанию и выполнению воздушных стрельб на самолетах Ил-76.

Всего с начала года проведено более 15 летно-тактических учений с авиационными эскадрильями. Учения проводились с выполнением практического парашютного десантирования личного состава и боевой техники ВДВ, а также с практическим выполнением учебно-боевых задач подразделениями обеспечения авиационных частей. За указанный период десантировано парашютным способом более 25000 человек личного состава и 90 единиц техники ВДВ.

В летнем периоде обучения экипажи ВТА примут участие в международном этапе конкурса «Авиадартс-2018», маневрах «Восток-2018», мероприятиях совместной боевой подготовки с подразделениями ВДВ.

Командование военно-транспортной авиации (ВТА) − составная часть Воздушно-космических сил (ВКС), является средством Верховного Главного Командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (манёвра) войск, эвакуации раненых и больных и выполнения других специальных задач.

Командование ВТА в основном своем составе имеет на вооружении стратегические (дальние тяжелые) военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» и Ан-22 «Антей», оперативно-стратегические (тяжелые) самолеты Ил-76МД и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируется 12 типов воздушных судов.