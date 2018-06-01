Впервые в подразделение спецназа в Сибири поступили бронеавтомобили «Тайфун-К»

МОСКВА , 1 июня. / ТАСС /. Бронированные автомобили «Тайфун-К» впервые поступили на вооружение спецназа в Сибири. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В бригаде специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области , состоялось торжественное вручение личному составу подразделения новой военной техники, в том числе и шести единиц современных бронированных автомобилей «Тайфун-К». Данная техника поступила на вооружение впервые", — сказали в пресс-службе.

После торжественного построения личный состав подразделения приступил к учебно-боевым занятиям. «По плану тренировки, бронеавтомобиль „Тигр“ попал в засаду условного противника. Для спасения на место оперативно прибыл экипаж „Тайфун-К“, прикрыв корпусом бронеавтомобиля личный состав от огня и обеспечив защиту при отходе. Благодаря этому военнослужащие смогли погрузиться в машину и покинуть место нападения», — отметили в округе.

С 1 июня в воинских частях и соединениях Центрального военного округа начинается летний период обучения. Учебно-боевые занятия, в том числе и с использованием новейшей техники, будут направлены для подготовки к стратегическим учениям «Восток-2018».

Ранее ТАСС сообщал, что в войска Центрального военного округа до конца 2018 года поступит более 300 единиц автомобильной техники.