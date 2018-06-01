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Всего за неделю у границ России засекли 19 самолетов-разведчиков
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Всего за неделю у границ России засекли 19 самолетов-разведчиков 

Свободная пресса 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Минобороны рассказали о разведке у границ РФ. По данным ведомства, за неделю 19 летательных аппаратов вели разведку у наших границ.
Как пишет «Красная звезда», восемь раз за это время истребители из состава дежурных сил ПВО были подняты на перехват. Сделано это было, чтобы не позволить иностранным самолетам и другим аппаратам нарушить государственную границу России. В результате граница нарушена не была.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что самолеты США провели разведывательные полеты вблизи границ России. Борт RC-135V, вылетевший с базы Милденхолл в Британии, провел полет над Балтикой и Польшей около Калининградской области. А Boeing P-8A Poseidon ВМС США вылетел с эстонской авиабазы Эмари и также кружил у границ Калининградской области.
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