Почти 20 летательных аппаратов вели разведку у границ России 

За неделю разведывательную деятельность у воздушных и морских границ российского государства вели 19 летательных аппаратов. Такие данные представлены в инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил России «Красная звезда».
Дежурным силам противовоздушной обороны пришлось восемь раз подниматься в небо на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов.
Однако, отмечается, что нарушений российских границ не допустили.
Как «ФедералПресс» писал неделей ранее, в Минобороны рассказали, что за неделю силы ПВО сделали 7 вылетов на перехват и сопровождение.