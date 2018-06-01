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Почти 20 летательных аппаратов вели разведку у границ России
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Почти 20 летательных аппаратов вели разведку у границ России 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За неделю разведывательную деятельность у воздушных и морских границ российского государства вели 19 летательных аппаратов. Такие данные представлены в инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил России «Красная звезда».
Дежурным силам противовоздушной обороны пришлось восемь раз подниматься в небо на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов.
Однако, отмечается, что нарушений российских границ не допустили.
Как «ФедералПресс» писал неделей ранее, в Минобороны рассказали, что за неделю силы ПВО сделали 7 вылетов на перехват и сопровождение.
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