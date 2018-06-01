Почти 20 летательных аппаратов вели разведку у границ России

За неделю разведывательную деятельность у воздушных и морских границ российского государства вели 19 летательных аппаратов. Такие данные представлены в инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Дежурным силам противовоздушной обороны пришлось восемь раз подниматься в небо на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов.

Однако, отмечается, что нарушений российских границ не допустили.