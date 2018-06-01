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ВКС РФ восемь раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
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ВКС РФ восемь раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Минобороны рассказали о разведывательной активности у границ России за неделю.
Экипажи Воздушно-космических сил России совершили восемь вылетов на перехват иностранных самолетов, которые вели разведку у границ нашей страны, сообщили в Министерстве обороны.
Всего, судя по данным, опубликованным в газете «Красная звезда», рядом с российскими границами за неделю было замечено 19 летательных аппаратов.
В ведомстве подчеркнули, что дежурные силы ПВО РФ не допустили нарушения воздушного пространства Российской Федерации.
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