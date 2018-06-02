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ВВС Китая провели учения с участием истребителя-невидимки последнего поколения
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ВВС Китая провели учения с участием истребителя-невидимки последнего поколения 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
ВВС Китая провели лётно-тактические учения с участием истребителя-невидимки нового поколения отечественной разработки J-20.
В рамках манёвров были успешно выполнены задачи по завоеванию господства в воздухе и нанесению точных ударов по наземным целям на большой дистанции, передаёт агентство «Синьхуа».
Цель проведения учений заключалась в проверке боеспособности смешанной группы истребителей и выявлении преимуществ самолетов разных типов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайский самолёт с неподвижным крылом совершил своё первое испытательное руление.
Справка «СП»
J-20 («Цянь-20») — новейший представитель истребительской авиации ВВС Китая. Самолёт не только обладает большими боевыми возможностями в воздушном бою, но и способен проявить ключевую роль в обеспечении боевой способности других типов истребителей.
Истребитель-невидимка впервые поднялся в небо в 2011 году, затем в 2016 году предстал перед публикой на авиакосмическом салоне Airshow China в городе Чжухай.
В ходе военного парада, состоявшегося в 2017 году в честь 90-летия Народно-освободительной армии Китая (НОАК), над полигоном пролетели три таких самолёта.
Участие J-20 в лётно-тактических учениях позволит ВВС лучше справляться с задачей по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности государства, отметил официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.
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