МО КНР: Первый авианосец Китая задействован в полномасштабных учениях

Жэнь Гоцян. Пекин, 31 мая / Синьхуа / — Группа военных кораблей во главе с первым китайским авианосцем «Ляонин» провела учения для первичной проверки возможностей ведения групповых боевых действий. Об этом сегодня сообщил официальный представитель министерства обороны КНР

Как стало известно на очередной ведомственной пресс-конференции, авианосец принял участие в полномасштабных учениях, в том числе в маневрах в открытом море.

По словам представителя, была проведена полноценная проверка систем атаки и обороны корабля. Ночью были успешно проведены операции со взлетом и посадкой военных самолетов J-15 с/на «Ляонин». —0—