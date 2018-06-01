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МО КНР: Первый авианосец Китая задействован в полномасштабных учениях
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МО КНР: Первый авианосец Китая задействован в полномасштабных учениях 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 31 мая /Синьхуа/ — Группа военных кораблей во главе с первым китайским авианосцем «Ляонин» провела учения для первичной проверки возможностей ведения групповых боевых действий. Об этом сегодня сообщил официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.
Как стало известно на очередной ведомственной пресс-конференции, авианосец принял участие в полномасштабных учениях, в том числе в маневрах в открытом море.
По словам представителя, была проведена полноценная проверка систем атаки и обороны корабля. Ночью были успешно проведены операции со взлетом и посадкой военных самолетов J-15 с/на «Ляонин». —0—
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