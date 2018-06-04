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Китай вывел на учения новейшие истребители
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Китай вывел на учения новейшие истребители 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Народно-освободительная армия Китая в первых числах июня 2018 года использовала в боевых учениях свои новейшие истребители — J-10C и J-16 поколения 4++ и J-20 — пятого поколения. Цель учений — проверка боеспособности смешанной группы истребителей и выявление преимуществ самолетов разных типов.
Об этом первым сообщило агентство Xinhua. А издание Military Watch добавило, что учения прошли в подразделении, которое первым приняло на вооружение J-20 — истребитель-невидимку нового поколения и китайской разработки. Самолет не только обладает большими возможностями в воздушном бою, но и способен проявить ключевую роль в боевом обеспечении других типов истребителей.
В статье отмечается, что истребитель J-16 поколения 4++ предназначен для обеспечения точных ударов по наземным целям. J-10C — одноместный многоцелевой истребитель, более легкий и ограниченный по своему диапазону и полезной нагрузке, чем любой из двух специализированных вариантов, поддерживал J-16 при проведении ударов.
По итогам учений, экипажи истребителей успешно выполнили задачи по завоеванию господства в воздухе и нанесению точных ударов по наземным целям на большой дистанции. А участие в учениях J-20, отметил официальный представитель ВВС Национально-освободительной армии КНР, позволит Военно-воздушных силам Китая более успешно справляться в задачей по защите суверенитета, безопасности и целостности государства.
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