Более шести тысяч военнослужащих прошли боевую подготовку в зимний период — Минобороны

По словам начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева, это количество на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

В зимний учебный период в центрах боевой подготовки прошли обучение более 6,5 тысяч российских военнослужащих. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Иван Бувальцев

«Всего в зимний период прошли подготовку более 6500 военнослужащих. Это на 15% больше, чем в 2017 году», — отметил Бувальцев.

По его словам, за шесть месяцев было подготовлено 700 экипажей летно-подъемного личного состава и 400 экипажей прошли подготовку к полетам в сложных метеорологических условиях ночью. Общий налет составил более 13 тысяч часов.

Более трехсот военнослужащих прошли горную подготовку в 5-м военно-спортивном центре Центрального военного округа «Ергаки», а в 333-й центре боевой подготовки «Мулино» прошли обучение подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск и две воинские части Западного военного округа.

В центрах боевой подготовки ВМФ, отметил Бувальцев, обучились десять экипажей подводных лодок различного класса и четыре экипажа для новых кораблей.

Он добавил, что в летний период 2018 года планируется подготовить не менее семи тысяч военнослужащих.

Также, по словам генерал-лейтенанта, при подготовке войск будет учтен опыт российских военных, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии и других военных конфликтах.