Ещё
Пентагон: США больше не фиксируют случаев применения химического оружия в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон: США больше не фиксируют случаев применения химического оружия в Сирии 

ТАСС 30 минут назад
ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты больше не фиксируют случаев применения химического оружия сирийскими властями, однако тщательно следят за этим. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт.
"Мы больше не видели никаких признаков этого. Мы продолжаем тщательно следить за ситуацией", — отметила она, отвечая на вопрос о том, зафиксировал ли Пентагон за последнее время случаи «производства или применения химоружия» Дамаском.
По версии Уайт, авиаудары Вашингтона и их союзников «поразили [сирийское] производство химоружия в сердце». «Мы считаем, что нанесли значительный ущерб их способности доставлять такое оружие», — утверждала пресс-секретарь.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Из 103 выпущенных ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.
Поводом для бомбардировки стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски», которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения отравляющих веществ.
ТАСС: последние новости
Власти Малайзии: убедительных доказательств причастности РФ к крушению MH17 нет Принципы закона об авиадебоширах хотят распространить на другие виды транспорта В Подмосковье запустили 100 дополнительных автобусов на 77 маршрутах к СНТ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом594
Нож в спину: Турция закроет американские базы56
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными217
Массовое банкротство россиян, новый класс потребителей и другие события дня20
Михалков высказался о поразивших россиян доходах237
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение