Пентагон: США больше не фиксируют случаев применения химического оружия в Сирии 

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты больше не фиксируют случаев применения химического оружия сирийскими властями, однако тщательно следят за этим. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт.
"Мы больше не видели никаких признаков этого. Мы продолжаем тщательно следить за ситуацией", — отметила она, отвечая на вопрос о том, зафиксировал ли Пентагон за последнее время случаи «производства или применения химоружия» Дамаском.
По версии Уайт, авиаудары Вашингтона и их союзников «поразили [сирийское] производство химоружия в сердце». «Мы считаем, что нанесли значительный ущерб их способности доставлять такое оружие», — утверждала пресс-секретарь.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Из 103 выпущенных ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.
Поводом для бомбардировки стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски», которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения отравляющих веществ.