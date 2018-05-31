Пентагон: США больше не фиксируют случаев применения химического оружия в Сирии

ВАШИНГТОН, 31 мая. / ТАСС /. Соединенные Штаты больше не фиксируют случаев применения химического оружия сирийскими властями, однако тщательно следят за этим. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт.

"Мы больше не видели никаких признаков этого. Мы продолжаем тщательно следить за ситуацией", — отметила она, отвечая на вопрос о том, зафиксировал ли Пентагон за последнее время случаи «производства или применения химоружия» Дамаском

По версии Уайт, авиаудары Вашингтона и их союзников «поразили [сирийское] производство химоружия в сердце». «Мы считаем, что нанесли значительный ущерб их способности доставлять такое оружие», — утверждала пресс-секретарь.