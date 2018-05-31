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В Санкт-Петербург прибыла военная делегация Индии
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В Санкт-Петербург прибыла военная делегация Индии 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе совместного брифинга представители министерства обороны Республики Индия обсудили с руководством штаба Западного военного округа особенности международного военного сотрудничества.
Сегодня в Санкт-Петербург прибыла с визитом военная делегация министерства обороны Республики Индия во главе с генерал-майором Харкират Сингхом. В составе делегации 20 офицеров, обучающихся в настоящее время в колледже национальной обороны Индии.
В ходе совместного брифинга представители военного ведомства Индии обсудили с руководством штаба Западного военного округа особенности международного военного сотрудничества.
В Михайловской военной артиллерийской академии гости ознакомились с подготовкой офицеров-артиллеристов.
Визит завершился посещением Центрального военно-морского музея.
Справочно:
Колледж национальной обороны является самым престижным и авторитетным учебным заведением при министерстве обороны Республики Индия. Офицеры курса имеют звания бригадных генералов или эквивалент такового в других организациях. На курсе также обучаются офицеры из других дружественных стран. Выпускники колледжа занимают высшие должности в индийских оборонных организациях.
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