В Санкт-Петербург прибыла военная делегация Индии

В ходе совместного брифинга представители министерства обороны Республики Индия обсудили с руководством штаба Западного военного округа особенности международного военного сотрудничества.

Сегодня в Санкт-Петербург прибыла с визитом военная делегация министерства обороны Республики Индия во главе с генерал-майором Харкират Сингхом. В составе делегации 20 офицеров, обучающихся в настоящее время в колледже национальной обороны Индии.

В ходе совместного брифинга представители военного ведомства Индии обсудили с руководством штаба Западного военного округа особенности международного военного сотрудничества.

В Михайловской военной артиллерийской академии гости ознакомились с подготовкой офицеров-артиллеристов.

Визит завершился посещением Центрального военно-морского музея.

Справочно:

Колледж национальной обороны является самым престижным и авторитетным учебным заведением при министерстве обороны Республики Индия. Офицеры курса имеют звания бригадных генералов или эквивалент такового в других организациях. На курсе также обучаются офицеры из других дружественных стран. Выпускники колледжа занимают высшие должности в индийских оборонных организациях.