Самолет радиоэлектронной борьбы пополнит ВКС

Летающий радар все видит сам и «слепит» чужую ПВО Авиапром модернизировал для Воздушно-космических сил очередной самолет специального назначения Ил-20, предназначенный для постановки помех и радиотехнической разведки. Один такой самолет способен обеспечить успех целой воздушной операции благодаря постановке помех средствам противовоздушной обороны противника. «КВ» выяснил, когда модернизированный самолет вернется в строй.

Планируется, что модернизированный Ил-20 будет передан Минобороны летом. Сейчас он заканчивает этап специальных летных испытаний. В ходе тестовых полетов самолет должен подтвердить заявленные характеристики. До этого Ил-20, выпущенный более 40 лет назад, прошел ремонт на авиаремонтном заводе. Восстановительный ремонт с глубокой модернизацией подарил летающему ветерану еще 10–15 лет активной жизни. Затем самолет спецназначения поступил на производственную площадку Экспериментального машиностроительного завода имени В. М. Мясищева. На этом предприятии производится монтаж нового секретного оборудования, в том числе радиотехнического комплекса. Все эти работы завершены.

Первые два таких самолета переданы ВКС России в 2017 году. Завод ведет модернизацию других спецсамолетов семейства «Ил-20», в том числе воздушных командных пунктов. Обсуждаются параметры заказа на модернизацию следующей партии самолетов специального назначения. Экспериментальный машиностроительный завод включает в себя конструкторское бюро, опытное производство и летно-испытательный комплекс. На предприятии в разные годы были созданы многочисленные образцы авиационной, авиакосмической, аэростатической и десантируемой техники.

Самолет Ил-20 (по классификации НАТО — Coot, «Лысуха») предназначен для комплексной радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Он создан на базе пассажирского турбовинтового самолета Ил-18 в конце 60-х годов. Глубокая модернизация Ил-20 на новом технологическом уровне началась в 2009 году. Главная задача модернизированного самолета — «ослеплять» средства радиолокационной разведки противника. Попутно самолет ведет разведку, засекая все радиопереговоры и пеленгуя работу радиотехнических средств над огромной территорией.

Всю полученную разведывательную информацию самолет способен передавать в онлайн-режиме на командные пункты, наводя на цели мощнейшие ракетные и авиационные системы. Благодаря хорошим аэродинамическим свойствам и усовершенствованным двигателям самолет может находиться в воздухе без посадки до 12 часов.

Спецсамолет Ил-20 еще послужит. Хотя, конечно, ветерану не помешала бы достойная замена. Ведь не разучились же наши КБ конструировать летательные аппараты такого класса, но только построенные с использованием новых материалов и двигателей. Остается надеяться, что в планах военного ведомства заказать промышленности разработку современных экономичных авиационных носителей, способных подолгу патрулировать нужные районы и решать важнейшие задачи в интересах авиации и наземных войск.