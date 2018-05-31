«Пушечное мясо» по-кавказски

Новым центром военной подготовки в Грузии НАТО усиливает военное давление на Россию

Украина и Грузия — особо ценные партнеры для НАТО. Об этом заявил на прошедшей в Варшаве пресс-конференции 28 мая генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг . По его словам, Североатлантический альянс будет продолжать предоставлять политическую и военную поддержку Грузии и Украине. Это можно было бы назвать просто словами, если бы не конкретные действия альянса. Свежий пример — открытие на прошлой неделе центра боевой подготовки по стандартам НАТО недалеко от Тбилиси . Теперь в грузинской столице действует база, где на постоянной основе будут тренировать бойцов по образцу армии США . Новоиспеченный грузинский центр в Вазиани взял за образец аналогичный передовой военный объект в Хоэнфельсе ( Германия ).

Переподготовку по американским стандартам первыми пройдут бойцы из 43‑го батальона грузинской армии. Североамериканские военспецы будут натаскивать грузинских коллег общей численностью до 8 тысяч человек вплоть до 2020 года. Дальше грузины должны справиться сами. Генералы из Грузии анонсировали создание новинки для своих войск — малых военизированных подразделений для противостояния гибридной угрозе. Никто не скрывает, что под «гибридной угрозой» воспринимается Россия.

Еще один любопытный факт — центр переподготовки военных кадров на базе Вазиани открывал сам верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО генерал Кертис Скапаротти. На самом деле это неудивительно. На прошлой неделе командующий альянсом в Европе призывал бросить все силы против России.

— Именно сдерживание России является первостепенной задачей США, и именно для этого необходимо наращивание мощности всех имеющихся в распоряжении американской армии сил, — заявил главком альянса в Европе.

Генерал открытым текстом предлагает США нарастить военную помощь «братьям НАТО меньшим» для эффективного противостояния России. И теперь самолично открывает крупный военный объект недалеко от российской границы.

Еще больше внимания привлек призыв генерала Скапаротти Киеву о том, чтобы они продолжали «вести игру» в Донбассе. И в этом, по его словам, помогут противотанковые комплексы «Джавелин» и некоторые другие виды вооружения.

Североамериканский «ястреб» в Европе вообще уверен: если быть войне, то постоянно разрастающееся НАТО камня на камне не оставит от Российских вооруженных сил.

— НАТО все равно победят российские войска, даже несмотря на их кажущуюся огневую мощь, — заявил Скапаротти.

Такой пассаж, по мнению экспертов, направлен даже не участникам, а союзникам Североатлантического альянса. Главная цель — успокоить, подбодрить партнеров в случае открытого противостояния с Россией. Как рассказал «КВ» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев, грузин и украинцев в натовских центрах растят как «пушечное мясо».

— Это прямая «подстава» своих союзников со стороны США. В случае войны именно такие центры подготовки, как в грузинском Вазиани или в украинском Яворове , будут первыми кандидатами на уничтожение. С другой стороны, все эти военные, которых готовят США в таких центрах, своими жизнями будут снижать потери армии США и западноевропейских стран — участниц Североатлантического альянса во всевозможных конфликтах.

Отличный пример, по словам Владимира Евсеева, это многолетний конфликт в Афганистане . Сейчас там 7,5 тысячи военнослужащих из США. А по заявлениям генералов и штабов, нужно 14 тысяч. Но напрямую увеличивать североамериканскую группировку США отказались. А зачем? Ведь есть же союзники по НАТО! От одной только Грузии в операции альянса «Решительная поддержка» на афганской земле задействовано до 1000 грузинских солдат. Будет нужда — наберут добровольцев и на украинской, молдавской, армянской и азербайджанской земле.

— Что же касается центра на военной базе в Вазиани, то тут однозначно желание НАТО и армии США «сыграть» на Кавказе более агрессивно. И нам придется отвечать — будем укреплять свои позиции, например, в той же Абхазии , — говорит Владимир Евсеев

Другими словами, такими центрами и базами, как в Вазиани, нас пытаются втянуть в военную конфронтацию. Прямого столкновения, вероятнее всего, не будет. Разгромный опыт «пятидневной войны» в августе 2008‑го грузинская армия не забудет никогда.

Однако, по мнению видного специалиста геополитика Леонида Ивашова , натовские центры в Грузии и на Украине — это типичное военное давление, которое Североатлантический альянс оказывает на Россию. Они уже «подковой» окружили нашу страну с северо-запада до южных наших границ. Это, безусловно, является частью единой стратегии. И в этом смысле грузинская база становится неотъемлемой частью системы. Цель понятна — окружить Россию со всех сторон, чтобы мы ощущали постоянное военное давление, чтобы не чувствовали себя спокойно.